Vanesa Martín - De tus ojos by Carlos Jean [2019]

“Aquí guardándonos del frío. Esta noche a las 00h viajamos a la belleza de la mano… y ya nuestro videoclip no será sólo nuestro compañerita mía… are you ready Bella??”. Estas eran las palabras que Vanesa Martín compartía poco antes de lanzar al mundo su nuevo videoclip. “Ay, que te como tiburona”, comentaba su ‘partner in crime’ en esta aventura.

Carlos Jean y Vanesa Martín ya trabajaron juntos hace 11 años. Ahora la historia de ambos ha cambiado pero han vuelto a reencontrarse en esta nueva versión del tema De tus ojos. “Ha sido maravilloso volver a compartir estudio con Vanesa después del primer disco que hicimos en Cádiz”, asegura el DJ.

“Esta vez, el reto era dar un estilo actual a De tus ojos sin desvirtuar la esencia más importante de Vanesa Martín, la canción, el alma. He viajado a mundos de electrónica suave con ambientes abiertos para poder dejar reposar la voz junto a efectos voladores de voz, cuerdas y guitarras. También he buscado en bombo a negras como base de una canción que combina profundidad y peso”, añade.

El vídeo nos muestra una historia de amor, pasión y ternura entre Vanesa Martín y Adriana Ugarte. La comunidad LGTBiq+ que tanto apoya a la malagueña, está entusiasmada con este vídeo que supone un guiño más a las libertades.

La cosa va de mujeres porque al frente de las imágenes ha estado Rebeca Calle. “La idea inicial para este videoclip era contarlo desde una narrativa cinematográfica, como si estuviésemos viendo el tráiler de una película. Una película de una historia de amor fugaz que transcurre en un solo día y que abre las puertas a un nuevo camino. Un amor que atrapa, un amor valiente, libre y sin barreras, en la que nuestras protagonistas se perderán la una en los ojos de la otra. Además, ha sido un lujo contar con Adriana Ugarte y la propia Vanesa Martín como protagonistas de la historia”, explica la directora.

En cuanto a dirigir a dos mujeres tan relevantes y con tanto carisma como Adriana y Vanesa, Rebeca lo tiene claro: “Adriana es una de las mejores actrices de nuestro país y ha sido un placer dirigirla. Pero el reto era trabajar con Vanesa, que tenía poca experiencia como actriz…y su interpretación final ha superado todas nuestras expectativas. El plano secuencia inicial en la tienda d discos, que además fue lo primero que se rodó, iba a marcar el resto de su actuación, así que, conseguirlo a al segunda toma hizo que pudiéramos disfrutar del día sabiendo que estábamos haciendo algo realmente bonito. Adriana ha sido una grandísima compañera y ambas forman un tándem 10”.