¡Cristina Boscá confiesa qué ropa interior usa!

En Anda Ya hemos tratado un tema que mucho ojito… Estamos seguros que con esto más de uno se va a llevar las manos a la cabeza…. ¡Han salido a la venta unos calzoncillos que cuestan 900€!

Estos son los calzoncillos más caros de la historia y para que os hagáis una idea son tipo bóxer, están hechos de cachemir y están bordados en oro. Además, según parece, la marca que los ha creado, Nice Laundry, los va a hacer desaparecer en cualquier momento, así que esto hace que sean todavía más exclusivos.

Pero no solo eso, otro detalle de su exclusividad es que solo se pueden lavar en seco. Y de verdad, nosotros no estamos muy seguros si algo que necesitas tantos cuidados y es tan caro merece la pena.

Aunque nosotros somos muy de tirar por lo cómodo, parece que la ciencia no nos apoya mucho, según un estudio, la ropa interior es más importante de lo que aparentemente pueda parecer. Hasta influye en nuestro estado de ánimo.

Esta investigación no solo habla de precio y dice que, en el caso de las mujeres, cuando te pones un conjunto de lencería bonito, y que se adapta a ti, te sientes más favorecida y con más fuerza y determinación.

Cuando te pones cualquier cosa y vas con ropa interior hecha un asco, rota o con la goma dada de sí, inevitablemente estás más desaliñado y te sientes más dejado, como si nada especial pudiera ocurrir.

Con esta información, teníamos que enterarnos de algo… ¿Qué ropa interior lleva Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristina Boscá? Pues sin tapujos nos lo han confesado. ¡Escucha ese momento en el minuto 13!

Dani parece que lo tiene muy claro, donde están sus calzoncillos de goma, los boxer de toda la vida, que se quite lo demás, “además son perfectos para tapar cuando hace falta el michelín”. Y Cris nos cuenta que ha cambiado con el paso del tiempo, “yo lo he probado todo pero ahora prefiero no usar tanga, quiero comodidad”.

Pues con esta excusa de la ropa interior ‘El Gallo’ se ha lanzado a la calle para averiguar qué es lo que llevan los yayos debajo de la ropa. Y como era de esperar, nos han vuelto a sorprender… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

