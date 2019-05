Shawn Mendes le ha quitado una canción a Dua Lipa

Ha pasado solo un año desde que el bueno de Shawn Mendes publicase su último disco, pero el canadiense no pierde el tiempo y el pasado viernes lanzó su nuevo single: If I Can’t Have You.

Se trata de un tema cien por cien pop donde el artista nos sorprende llegando a un agudo impresionante. De verdad, creemos que pocas voces masculinas pueden conseguir llegar a esa nota.

Pero este tema, en un principio estaba pensado para otra de las grandes artistas pop del momento: Dua Lipa. El canadiense ha asegurado en una entrevista con Zane Lowe en Beats 1 que prácticamente se apropió de la canción hasta hacerla suya:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shawn Mendes (@shawnmendes) el 7 May, 2019 a las 12:08 PDT

“La escribimos hace mucho tiempo con Scott Harris. Escribimos muchos temas. Estaba de vuelta en el estudio con Teddy Geiger y Nate cuando la estaban tocando en el piano. Era como ‘Dios, esta canción es genial para Dua Lipa’. Estaba hecha para guitarra y la convertí en piano justo después de que saliese One Kiss”.

Unas horas después, Scott Harris le envió una nota de voz donde le explicaba que quería enviarle el tema a la artista británica:

“Yo estaba como ‘está bien para Dua, tengo esta canción, solo tengo un coro que podemos terminar si quieres, la estoy cantando al piano y está bien, se lo enviaré”.

Pero, una vez que Shawn empezó a involucrarse más en la composición fue dándose cuenta de que aquella canción era para él:

"Dos semanas más tarde, estoy en el estudio con Scott tocándolo otra vez y me sentí como ‘colega, esto es muy serio, no sé si puedo pedirle a Dua que lo cante’, aunque hubiera sido increíble. Finalmente dije que: ‘creo que tengo que hacer todo el camino yo”.

Es verdad que el tema en voz de Shawn suena impresionante, pero nos hubiese encantado también escuchar If I Can’t Have You en la voz de Dua Lipa. O quizá, en una súper colaboración entre ambos.