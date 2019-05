Rosalía, Lola Índigo, DVicio, Taburete… ¿Habrá Nº1 español este sábado?

Los artistas españoles tienen una fuerte presencia en la lista, pero lo cierto es que llevamos tres semanas con dominio foráneo en lo que al número 1 se refiere: dos veces ha estado en lo más alto Panic! at the Disco, relevado por Ava Max el sábado pasado. Está claro que la música no entiende de fronteras, y que por encima de todo lo que manda en LOS40 son las buenas canciones, pero si nos fijamos atentamente en los primeros puestos del chart nos daremos cuenta de que hay varios artistas nacionales que pueden dar la campanada en la próxima edición de Del 40 al 1 Coca-Cola.

El podio en estos momentos está ocupado por nombres llegados de otras latitudes: a los ya mencionados Ava Max y Panic! at the Disco les siguen, en tercera posición, David Guetta, Bebe Rexha y J Balvin. Todos ellos ya han sido número 1 con sus actuales singles. La primera canción que aún no lo ha sido y que ocupa los puestos de cabeza es 5 sentidos, del tándem formado por los grupos DVicio y Taburete. Lola Índigo y Mala Rodíguez (en el #5 con Mujer bruja, que también accedió a la primera plaza) y Rosalía con J Balvin y El Guincho (#6) también cuentan para colgarse la medalla de oro. Atención al parcero J Balvin que tiene dos canciones en las seis primeras.

Ver esta publicación en Instagram Es la luz !! Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 9 May, 2019 a las 7:50 PDT

El apartado de candidatos viene cargado esta semana de nombres potentes y muy variados. Taylor Swift feat. Brendon Urie, Alejandro Sanz con Camila Cabello y Beret son los aspirantes a entrar en el chart este sábado. Aún estás a tiempo de apoyarlos usando el HT #MiVoto40 en Twitter.

Te esperamos como cada sábado, en el mismo sitio y a la misma hora, para inaugurar un nuevo fin de semana con buena música y mejor radio. ¡No nos falles!