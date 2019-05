Taylor Swift con Brendon Urie, Alejandro Sanz con Camila Cabello y Beret, aspirantes a la lista

Esta semana hay tres candidatos, y los tres pueden traernos dobletes a la lista. Empezaremos hablando de ME!, el tema que han grabado a medias Taylor Swift y Brendon Urie, el líder de Panic! at the Disco. Dado que este grupo tiene actualmente en el chart el single High hopes (que ha sido número uno), la entrada de esta nueva canción podría brindarnos la posibilidad de acoger a Brendon por partida doble en LOS40.

Como todo lo que lanza Taylor Swift, ME! ha sido recibido con entusiasmo por fans y aficionados al pop en general. Se ha situado en el segundo puesto de los más vendidos en Estados Unidos y en el tercero en Inglaterra, con la ayuda de un colorista videoclip que muestra a ambos intérpretes en una actitud muy happy, Para que ME! entre en la lista, usa el HT #MiVoto40.

Otro que también podría hacer doblete es Alejandro Sanz. Para ello, claro está, el tema que actualmente tiene en lista (Back in the city, junto a Nicky Jam) debería mantenerse el sábado. Mi persona favorita es el single que ahora nos presenta, y lo ha grabado en colaboración con la genial Camila Cabello. Es, para muchos, el plato fuerte del nuevo trabajo de Sanz, #ElDisco.

Camila se mostró emocionadísima cuando Alejandro la llamó. "No es un secreto que he sido su fan toda la vida, y su propuesta me dejó petrificada", ha declarado la ex Fifth Harmony. Y es que trabajar codo con codo con este grande de la música española, capaz de agotar entradas para su gira antes incluso de poner el álbum a la venta, es todo un honor. Si quieres verlos dentro, usa #MiVoto40.

Cerrando el pelotón de candidatos, y aspirante también a hacer doblete, tenemos a Beret. El sevillano fue número uno tres semanas con Lo siento, que aún sigue en lista (de hecho, ostenta el récord de permanencia, con 34 semanas hasta la fecha). Si alcanzara su semana número 35, coincidiría en el chart con Te echo de menos, la canción que ahora se postula para formar parte de las 40 más importantes del país (siempre que esta entrase).

Lo que está consiguiendo Beret en tan poco tiempo es digno de elogio. Hace pocos días triunfaba en su concierto LOS40 Stage, donde además estrenó una nueva canción (Me llama), ha confirmado colaboración con Aitana y será uno de los artistas que actuarán en la próxima (y ya muy cercana) edición de LOS40 Primavera Pop. Si eres uno de sus muchos fans, no te olvides de darle luz verde a Te echo de menos con el HT #MiVoto40. ¡Suerte a todos!