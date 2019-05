40 cosas que no sabías de Lalo Ebratt por el propio Lalo Ebratt

1. De mi familia soy el más: la oveja de colores.

2. Una cualidad que resaltan mucho de mí: el flow.

3. La cualidad que yo mismo veo en mí: colores y creatividad.

4. Un secreto: no tengo secretos.

5. Mi plato favorito: el sushi.

6. Una cosa que me da pereza: madrugar.

7. Me considero feminista porque: amo a mi mamá.

8. Mi prioridad en la vida: la música.

9. Algo que nunca haría…pagar por una chica.

10. Lo escuchaba en casa de pequeño: Carlos Vives.

11. Un recuerdo de verano: de donde soy siempre es verano. Todos mis recuerdos son con mis amigos, andando descalzos por la calle.

12. Mi primer recuerdo musical: la primera vez que entré en el estudio y grabé una canción que no era nada cool, pero eso fue lo que me marcó.

13. La primera canción que aprendí: "Los pollitos dicen: pio, pio, pio…".

14. El primer disco que compré: uno de Shakira.

15. Lo reconozco: lo robé: el estilo de Pharrell Williams.

16. El primer concierto al que fui: al de Salserín [orquesta infantil de salsa].

17. El disco que más veces he escuchado: de pequeño escuchaba mucho Molotov, aunque no entendía nada

18. Último disco que he comprado: ahorita no escucho música para no empaparme de otros artistas y hacer cosas que me fluyan a mí.

19. La canción que más escucho ahora: una mía que todavía no ha salido y se llama Milkshake.

20. Un concierto especial: el día que canté con J Balvin en su Vibras Tour.

21. Me gustaría ver en directo a…Dua Lipa.

22. Compartiría una buena charla con…Swae Lee.

23. Le pedí un autógrafo a…J Balvin.

24. Mi momento groupie: en Miami compartí un concierto con varias artistas de Puerto Rico.

25. Me encantó conocer a…J Balvin.

26. Me hubiera gustado componer…cualquier tema de Héctor Lavoe.

27. Mi último descubrimiento en la música: además de ser rapero puedo cantar muchas cosas dentro de mi flow.

28. Un dueto favorito: cualquier canción de Los Cangris (Nicky Jam y Daddy Yankee)

29. Me pone de buen humor: que la gente tenga la misma vibra que yo.

30. Para los momentos de bajón: escuchar Lalo Ebratt.

31. Mi canción del verano: 'Déjate de querer', con Sebastián Yatra y Yera.

32. La cantante o el cantante más sexy: Ariana Grande.

33. Me gustaría hacer una versión de…'All Night Long'. De hecho ya hice una versión de esta canción.

34. Estoy deseando cantar con…Kendrick Lamar.

35. De pequeño quería ser…astronauta.

36. Lo último que me ha dicho mi padre o mi madre en Whatsapp: "Que Dios te bendiga".

37. Lo último que he comido: tacos.

38. La última vez que he ligado: hace 3 días.

39. Dentro de 10 años estaré…viajando en el tiempo.

40. Maldigo…a todas esa gente que hace bullying.