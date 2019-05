Ed Sheeran y Justin Bieber - I don't care [2019]

Llevaban toda la semana creando un hype increíble y, finalmente, hemos podido escuchar la colaboración de Ed Sheeran y Justin Bieber. El pelirrojo vuelve con su primer tema inédito en dos años, desde que publicó su álbum Divide y parece que lo hace en muy buena compañía.

La pareja se conoce desde hace años, de hecho, en 2015, Ed Sheeran ya firmaba el tema del canadiense Love yourself, de su álbum Purpose que, por aquel entonces, ya fue todo un éxito. Además, hemos escuchado a ambos, recientemente, en el single colaborativo, Earth de Lil Dicky, cada uno de ellos convertido en un animal, junto a otros casi 30 artistas.

Parece que lo de formar pareja les funciona bien y este nuevo tema que les ha unido, contagia buen rollo y felicidad. Aunque hay que decir que, sobre todo, es un canto romántico hacia esa persona que te hace sentir alguien.

No olvidemos que ambos están felizmente casados, Sheeran con Cherry Seaborn con la que está celebrando este lanzamiento desde Camboia y Justin, con Hailey Bieber a la que no deja de dedicar bonitas palabras cada vez que tiene ocasión. Aunque eso sí, en la alfombra de la MET Gala que tanto ha dado que hablar en los últimos días, la ha dejado sola, quién sabe si para no tener que adelantar detalles sobre este lanzamiento.

Volviendo al tema, aparecen algunos fantasmas sobre los que Bieber se ha sincerado en los últimos tiempos como esa sensación de no sentirse nadie, de estar enfadado con el mundo o de pasar por momentos de ansiedad. Males que se curan cuando tienes a esa persona a lado que te hace olvidarte de todo.

El tema está producido por Max Martin, Shellback y FRED y tiene un coro de esos que no pasan desapercibidos. Un tema pop sencillo y cristalino que tanto les caracteriza a ambos. Eso sí, parece que el que está al frente de esta colaboración es el británico y no Bieber que, aunque anunció en Coachella la llegada, en breve, de un nuevo álbum, no parece que este vaya a ser parte de su trabajo.

Claro que también esperamos con ganas el regreso de Sheeran, así que, tal vez, esto esa el comienzo de lo que está por llegar.