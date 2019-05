El vídeo de ‘I don’t care’ de Ed Sheeran y Justin Bieber…¡Promete!

El pasado viernes Ed Sheeran estrenó su nuevo tema, una colaboración con Justin Bieber en un tema de corte romántico y melodía pop cuyo audio, sólo en youtube, ha acumulado más de 23 millones de reproducciones en tres días.

Pues bien, esto no acaba ahí porque tras estrenar el single, ahora llega el vídeo de I don’t care. No sabemos qué día podremos verlo pero el pelirrojo ha compartido unas imágenes en las que podemos verle vestido de oso panda anunciando que está al caer. “¿Nosotros tenemos un vídeo?”, preguntaba Bieber en los comentarios, “oh sí, lo hemos hecho”.

Y parece que las imágenes que están por llegar van a estar cargadas de sentido del humor. No hay más que ver el adelanto que ha compartido, también, Justin Bieber en el que también podemos verle disfrazado de oso pero, además, de vaquero o de luchador de Wrestling.

“Sí, dice la verdad, pronto tendremos vídeo”, escribía Bieber junto a las imágenes. “Me importa poco porque el vídeo es tan bueno”, comentaba Sheeran junto al pequeño tráiler de su amigo. “Es verdad”, respondía el implicado.

Estamos deseando ver el resultado de este vídeo que va a estar cargado de efectos como podemos presuponer tras ver los montajes con chroma que han compartido.

¿Embarazo?

Pero no es el único frente que tiene abierto Justin Bieber. Estos días se está comentando mucho el supuesto embarazo de su mujer, Hailey Bieber.

Todo se ha disparado tras difundirse un vídeo de la after party de la MET Gala en la que Hailey lo dio todo con su amiga, y ex de su marido, Kendall Jenner. En un momento dado, la joven del clan Kardashian acaricia la barriga de su amiga y le da un golpecito.

Un gesto que ha disparado las especulaciones y teniendo en cuenta que el canadiense ha asegurado en más de una ocasión que quiere ser un padre joven, muchos apuntan a que podría haber llegado el momento.

Pero que conste que, de momento, no son más que especulaciones. No olvidemos que el pasado April’s Fool (Santos Inocentes internacional) bromearon con una ecografía y les llovieron las críticas. Eso sí, ahora, ellos no han dicho ni mu.