Conoce a GOT7, el grupo de K-Pop que seduce a las listas de éxitos internacionales

El K-Pop nunca dejará de sorprenderte, sobre todo, por la gran cantidad de talentos que esconde. Afortunadamente, cada vez son más los artistas que salen a la luz y, además, se cuelan entre los puestos más altos de las listas de éxitos internacionales.

Un claro ejemplo es el de GOT7, el grupo de K-Pop formado por JYP Entertainment que ha demostrado que todo esfuerzo tiene su recompensa. ¡Te los presentamos!

La banda está formada por Mark, JB, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam y Yungyeom. Estos siete miembros debutaron el 16 de enero de 2014 con la publicación de su single Girls Girls Girls, que posteriormente formó parte de su primer EP Got It?.

DIVISIÓN DE GOT7 Rap line: Jackson, BamBam, Mark.

Jackson, BamBam, Mark. Vocal line: JB, JinYoung, Yugyeom, Yougjae.

Con el lanzamiento de este primer proyecto, los surcoreanos consiguieron colarse en la lista de Billboard Top World Albums Chart, y su éxito comenzó a ser imparable. En este mismo año, además, traspasaron fronteras y debutaron en Japón de la mano de Sony Music con Around The World, su segundo gran tema.

Pero lo cierto es que no todos sus miembros son procedentes de Corea del Sur, pues reúne a miembros de Tailandia (BamBam), Hong Kong (Jackson) y Estados Unidos (Mark). De este modo, su éxito se extiende también a estos rincones del planeta.

Con el paso de los años, GOT7 ha continuado completando su repertorio discográfico de éxitos. Algunos de ellos son Love Train, Confession Song, Look, Everyday, Farewell y Just Right que les condujeron a la obtención de algunos galardones importantes como el de Mejor Nuevo Artista de SBS MTV Best of the Best Awards. Asímismo, publicaron sus tres álbumes de estudio: Identify, Flight Log: Turbulence y Present:You, entre otros proyectos.

El videoclip de Look alcanzó los casi 7 millones de reproducciones en Youtube en las primeras 24 horas.

GOT7 se definen como un grupo de Hip-Hop, Pop, House y R&B, que fusionan el coreano, el chino, el inglés y el japonés en sus temas. Aunque sus seguidores de habla hispana tienen un motivo más para escuchar sus canciones. El grupo publicó la versión en español de su tema Lullaby, generando el revuelo en las redes sociales.

Ahora, los surcoreanos vuelven a estar de enhorabuena. Su nuevo álbum Spinning Top: Between Security & Insecurity, verá la luz el 20 de mayo, y con él también llegará una gira mundial con la que visitarán diversos rincones del planeta. Uno de estos lugares es Madrid. Así es. El grupo de K-Pop pisará el escenario del WiZink Center de Madrid el próximo 16 de octubre de la mano de la gira Keep Spinning 2019 World Tour. ¿Te lo vas a perder?

¡Ya lo sabes! No pierdas de vista a este grupo surcoreano que ya está dando de qué hablar en las listas de éxitos. ¡Y que viva el K-Pop!