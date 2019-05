Ruth Lorenzo: “No sabes la de veces que me llaman chavales de Operación Triunfo porque están sin guía”

Ruth Lorenzo es una de esas artistas que sienten pasión por la música y que tuvo que salir fuera para dar sus primeros pasos. Se convirtió en finalista de X Factor en Inglaterra y luego comenzó su carrera en España cuando fue elegida para representar a España en 2014.

Siempre ha estado muy ligada a los talent show y ha pasado de ser concursante a guía para muchos de los chavales que ahora pasan por este tipo de realities. De cómo los valora y de Eurovisión tiene mucho que decir.

Eres una artista que siempre ha estado muy ligada a los talent show: Factor X en Inglaterra, jurado en OT, Tu cara me suena… ¿son una de las mejores canteras musicales en estos momentos?

Creo que es una muy buena manera de descubrir el talento nuevo que surge pero es muy importante el post trabajo, sacar a muchos artistas y luego dejarlo todo a la deriva salvo a dos o tres, lo veo incorrecto porque yo lo he vivido en mi carne y he visto lo que ha pasado en las vidas de algunas personas que entraron en ese concurso conmigo. Si piensan en otras ediciones de Operación Triunfo…son muchos, por eso se debería ser más inteligente a la hora de exponer lo que pasa realmente. No es una crítica destructiva, para nada.

Son muy jóvenes…

Son muy jóvenes y necesitan mucho amparo y mucha guía. Tú no sabes la de veces que me llaman a mí chavales de las ediciones porque están sin guía. Salen de sus casas y los ponen en una macroindustria que no saben cómo funciona. Cuando te llevan a un trabajo nuevo tienes que estar en un período de adaptación hasta que lo conoces todo, y has estudiado una carrera. Estos chavales pasan de cero a todo y cuando han pasado los seis meses de todo, vuelves a cero y a ver qué tal. Me encanta que se utilicen los talent para encontrar nuevo talento pero sí es cierto que habría que hacer mucho trabajo para que haya soporte psicológico y vital para esos chavales.

Y cuando te llaman, ¿cuál suele ser tu consejo?

Depende de lo que les esté pasando en el momento pero, sobre todo, que utilicen su inteligencia, que utilicen la paciencia…

También has sido jurado en la preselección de Alemania y Suiza para Eurovisión, ¿podemos llamarte esquirol?

Ha sido divertido, me ha gustado un montón ver la preselección. Me llaman como autora. Ellos hacen la preselección basada primero en la canción y luego en quién la va a cantar. No es una preselección, hasta la última fase que es el programa final, no es hacia los medios sino interna, bastante secreta y con contratos de confidencialidad. Primero te pasan las canciones y tú valoras el tipo de canción y es un proceso muy largo. Yo lo empecé en agosto, lo trabajan muchísimo. Yo estoy segura de que ya están pensando en la canción del próximo año. Por eso siempre los países nórdicos llevan propuestas de tantísima calidad.

Viendo las dos formas de proceder, ¿qué tal lo hacemos?

Tampoco vamos tan mal. Lo que se ha hecho este año está muy guay. A lo mejor sí haría un trabajo más extenso en la búsqueda de canciones porque empiezan bastante tarde pero vamos bien, no va tan mal la cosa.

De hecho, fuiste elegida por los eurofans como la candidata ideal para el Festival, ¿volverías a ir?

Sí, por supuesto. Me encantó ir a Eurovisión. Es un escenario…mira Justin Timberlake, Madonna…es un espectáculo espectacular. El show de Eurovisión está ahí con la Super Bowl, eso es tela, en este país no lo valoramos. Fuera se valora mucho. En Estados Unidos, el escenario de Eurovisión es muy respetable, no sé por qué de Pirineos a la frontera de Portugal no lo es.

Te vas a Tel Aviv, al Euro Club de Eurovisión…

No sé si decirte que es hasta la mejor fiesta, más que lo que se vive en Eurovisión esa noche, porque los eurofans están ya con el calentón dándolo todo y en Eurovisión ya se vienen abajo… es super divertido. Estaré con Conchita (Wurst) e iré a desearle suerte a Miki.

¿Cómo le ves?

Muy bien. Con mucha seguridad, creyéndoselo mucho, con ganas y es así como se tiene que ir a Eurovisión.

Supongo que ya has escuchado algunas rivales, Suiza y Alemania por lo menos, ¿tus favoritas?

Grecia lleva un temón y un concepto visual muy potente.

¿Qué se vive en Eurovisión?

Se hacen muchos amigos.

¿Mantienes contacto con alguno de tu año?

Con Molly, de Inglaterra, por supuesto. Con Portugal, con Conchita (Wurst)…