El modelito que deberías usar y más consejos para disfrutar de LOS40 Primavera Pop al máximo

LOS40 Primavera Pop ya está aquí. Tienes una cita los próximos 17, 18 y 19 de mayo en Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga con algunos de los artistas más solicitados del panorama de la música actual. Ava Max, Danny Ocean, Aitana y Beret son algunas de las voces que se subirán a los escenarios para dar la bienvenida a esta gran fiesta de la primavera.

Pero, ¿realmente estás preparado/a para disfrutarla al máximo? ¡Atento/a a nuestros consejos!

El tiempo

Está claro que la primavera, la sangre altera, o mejor dicho: la primavera, el clima altera. Ha llegado esa época en la que sales de casa con alguna prenda que abrigue para, horas más tarde, maldecir tu decisión y, casi al finalizar el día, agradecerlo enormemente.

Así que, como no hay quién se aclare con este tiempo, debes asegurarte de la temperatura que hará durante estos tres días para así poder elegir tu modelito.

Según eltiempo.es, en el caso de Madrid, no deberás preocuparte demasiado, ya que el evento tendrá lugar bajo techo en el WiZink Center. No obstante, hará un máximo de 18 grados y un mínimo de 12, por lo que no olvides hacerte con una chaqueta de entretiempo para cuando abandones el recinto.

Por su parte, los asistentes del concierto de Rubí (Barcelona) en la explanada L'Escardívol, deberán hacerse con un chubasquero o alguna prenda que aisle la lluvia, ya que, hay una probabilidad del 90% de que esto ocurra. Pero, ¿desde cuándo la lluvia impide la diversión? Singing in the rain!

Los malagueños son los más calurosos, ya que podrán darlo todo al aire libre con 22º de máxima, 17º de mínima y un tímido sol que evitará el sofoco entre el público del Auditorio Municipal Cortijo de Torres.

Con mucho estilo

Aquí llega tu mayor dilema, que puede llevarte a largas horas de dudas y confusión. Quieres lucir tu mejor modelito, pero no te decides por cuál de todos. ¡No temas! Traemos la solución.

La moda que se seguirá este verano son los estampados con jeans, así que ésta podría ser una buena opción para lucirlo en alguno de estos tres conciertos. Eso sí, asegúrate de llevar zapatos cómodos para poder saltar y darlo todo con los artistas en directo.

De este modo, podemos concluir en que un pantalón vaquero (corto o largo), combinado con una riñonera y camiseta de estampados o un top colorido, es siempre el comodín de cualquier evento primaveral o veraniego. ¡Y LOS40 Primavera Pop no iba a ser menos!

Además, siempre puedes hacerte con pintura fosforito para adornar tu cuerpo con estilo y mucho rollo. Nunca falta en los festivales.

El "consejito" del día

Acércate al recinto con antelación, lleva lo justo, déjate llevar por la música e hidrátate. Son los únicos cuatro factores que te aconsejamos llevar a raja tabla para poder disfrutar de LOS40 Primavera Pop al máximo.

Pero, sobre todo, hay un último consejo que no podía faltar en este espacio. En LOS40 Primavera Pop protegemos los océanos y nos comprometemos con la Fundación Surfrider para ello. ¡Los océanos son parte de nuestra vida! Así que únete a esta lucha y #ProtegeLosOcéanos cuidando el medioambiente. #IDo

Y tú, ¿de verdad te vas a perder la fiesta de la primavera más esperada del año?