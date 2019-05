9 canciones de Zhavia Ward que te harán volar en la alfombra mágica

Que uno de los artistas más solicitados del panorama de la música actual quiera contar contigo para acompañarlo en su próximo proyecto es uno de los mayores sueños de algunas jóvenes promesas. Una de ellas es Zhavia Ward, quien ha demostrado que todo esfuerzo tiene recompensa y se ha unido a Zayn en un nuevo hit.

La californiana pone voz, junto al británico, al tema de la banda sonora de la película de Aladdín, que se estrenará el 24 de mayo en cines. Ambos se unen en A Whole New World, la nueva versión de uno de los himnos de Disney.

9 canciones de Zhavia Ward que te harán viajar en la alfombra mágica

Pero lo cierto es que este no es el único tema que Ward ha publicado desde que comenzó su carrera a principios de 2018. Por aquel entonces, fue una de las participantes del famoso reality estadounidense The Four: Battle for Stardom, a través del cual pudimos conocer su voz con las versiones de algunos de los temas más conocidos.

Poco a poco, la joven se lanzó a publicar sus propias canciones y, aunque aún cuente con un repertorio muy breve, su trayectoria promete (y mucho).

Así, con un aire a Christina Aguilera tanto física como vocalmente, y estilo pop, R&B y hip-hop, Zhavia Ward nos hace viajar sobre la alfombra mágica con todos estos temas. ¡Dale al play!

¿Cuál es tu favorito?