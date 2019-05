Martin Garrix: “Soy muy amigo de J Balvin y puede que trabajemos juntos”

Podría considerarse el rey de las colaboraciones, y no, no estamos hablando de David Guetta, sino del mejor DJ de 2018. No lo decimos nosotros, sino el ranking oficial e internacional de DJMag, que ha reconocido el talento de Martin Garrix por tercer año consecutivo.

Ahora, el neerlandés ha vuelto con más fuerza que nunca de la mano de Summer Days, su nuevo hit junto a Macklemore y Patrick Stump, el cantante principal de Fall Out Boy. Sin duda, se trata de un candidato firme a convertirse en el hit de este próximo verano.

Summer Days nos recuerda a ese amor de verano, a ese viaje en coche con las ventanas bajadas o un paseo junto a la orilla del mar con tus amigos. O al menos eso es lo que ha querido transmitir Garrix, quien lo ha confesado en una larga y tendida conversación con nuestra locutora Cris Regatero.

Esto, junto a algunas anécdotas y el género con el que se lanzaría después de este hit, son algunos de los temas protagonistas de la entrevista. ¡Sigue leyendo!

Martin Garrix / Foto Promocional

Cris: Hola, Martin. Gracias por estar con nosotros.

Martin: Gracias a vosotros.

C: Ante todo, enhorabuena porque por tercer año consecutivo has sido nombrado el mejor DJ del mundo.

M: ¡Gracias! Es una locura.

C: Sigues sorprendiéndonos con algunos temas nuevos como este último, Summer Days, junto a Macklemore y Patrick Stump de Fall Out Boy. Tienen estilos muy diferentes. ¿Cómo os pusisteis de acuerdo para hacer esta canción?

M: Tuve la idea original para Summer Days y entonces pensé que la canción era muy diferente del resto de canciones de Martin Garrix. Me gustó y creía que estaría guay que colaborase con alguien que nadie esperase. Quería sorprender a la gente. Soy muy fan de Macklemore y de Fall Out Boy y pensé: "Si no les pregunto, no tendré ninguna respuesta". Contacté con ellos y les dije “Hey, tengo una idea brutal para esta canción. ¿Os gustaría formar parte de ella? ”. Pasó una semana y me dijeron que sí. Grabaron sus voces y fue una locura. En una semana tenía a Macklemore y Fall Out Boy en la canción y yo estaba como: "ha sido muy rápido". Me metí en el estudio, la terminé y así es como surgió Summer Days.

Martin Garrix: “Soy muy amigo de J Balvin y puede que trabajemos juntos”

C: ¿Qué es lo que Macklemore y Patrick Stump han aportado para hacer que esta canción suene diferente al resto de tus colaboraciones?

M: Es un tempo distinto. Normalmente lanzo canciones de música house que tienen 128 bpm (beats per minute). Otras son Scared To Be Lonely e In The Name Of Love, que tienen entre 140 y 138 bpm. Pero nunca había publicado ninguna canción con 114 bpm. Es un tempo muy diferente para mí. Y pensé: "¿Sabes qué? Voy a intentarlo y a divertirme haciéndolo". Estoy muy contento y orgulloso con el resultado. Es una canción de buen rollito.

C: Me he dado cuenta de que hay como una base que me recuerda a Daft Punk. ¿Qué canciones te inspiraron para ésta?

M: Esta canción está inspirada en Daft Punk, Justice… Echaba de menos este tipo de música. En la música, todo consiste en divertirse y pasarlo bien. Y en la de hoy en día echo de menos esa picardía. Así que pensé: "Voy a intentar hacer algo así".

C: Dicen que tu canción puede convertirse en la canción del verano. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo definirías este tema?

M: ¡Espero! La razón original por la que saqué el tema es para que la gente lo escuche cuando estén conduciendo en sus coches con las ventajas bajadas, cuando estén en la playa con amigos, paseando por el parque. Quería que esta canción se asociase a buenos recuerdos, momentos felices con tu familia, tus amigos. Disfrutar de un buen día de verano.

Ver esta publicación en Instagram Summer Days OUT NOWW 😃🌴 Una publicación compartida de Martin Garrix (@martingarrix) el 30 Abr, 2019 a las 11:50 PDT

C: Os seguimos en las redes sociales y sabemos que Macklemore es muy divertido. ¿Hay alguna anécdota que tengas con él durante la producción de este tema?

M: Fue muy divertido. Teníamos una fecha límite para grabar las voces y el día en que se suponía que Macklemore grababa, me envió una foto de una tormenta de nieve gigante. Estaba encerrado en su casa y no pudo venir al estudio.

En la vida real, hicimos la canción por Facetime. Es una locura. Nos vimos en Los Ángeles pero en realidad casi toda la producción se hizo a través del teléfono.

C: Has publicado muchas colaboraciones a lo largo de tu carrera. ¿Cuál de todas crees que ha marcado un antes y un después en tu trayectoria?

M: Creo que la que tengo con Tiësto. Publiqué The Only Way Is Up en 2015 y me dejó huella porque yo empecé a hacer mi música gracias a él. Me inspiró para escuchar música electrónica y pensé: “Quiero ser como él y convertirme en un DJ”. Un día, entré al estudio con él y trabajamos juntos. Para mí, fue un momento surrealista. Fue muy especial.

C: ¿Te atreverías con un nuevo género?

M: Me encantaría experimentar nuevos sonidos y, quizás, los latinos serían una buena opción. Soy muy amigo de J Balvin y aunque aún no hayamos trabajado juntos, puede que lo hagamos en un futuro.

C: ¿Hay algún otro artista que te llame la atención para futuras colaboraciones?

M: Me encantaría trabajar con Shawn Mendes. Creo que estaría muy guay combinar nuestros sonidos. También me gustaría con Pharrell, sería muy inesperado.

C: Fuiste a ver a Swedish House Mafia a Estocolmo. Sebastian Ingrosso es como un mentor para ti. ¿Cómo viviste ese concierto?

M: Lo viví con una sonrisa enorme en mi cara. Estaba muy feliz de volver a ver a los chicos juntos. El concierto me inspiró mucho. Fue increíble con las luces, el láser, los visuales… Estoy muy concentrado en hacer que el show de Martin Garrix sea visualmente brutal. Su concierto me ha inspirado, fue como un soplo de aire fresco. Fue increíble observar la felicidad en la cara de los fans al ver que estaban juntos de nuevo sobre el escenario.

C: ¿Qué nos traerás después de Summer Days?

M: Me encanta la nueva música que está por venir. Tengo otras 28 canciones para darlo todo sin parar, muy alegres y eufóricas. También tengo algo con ritmos de club que saldrá a finales de año. Tengo muchas ideas para lo que viene después de Summer Days.

C: ¿Vas a lanzar canciones nuevas bajo los alias de Area21 o YTRAM?

M: Sí, sí, sí. Va a llegar mucha música de Area21. He estado mucho en el estudio durante los últimos meses. Me he divertido mucho. Podría lanzar un disco ahora mismo si quisiera, hay tanto emocionante por publicar. Ni si quiera sabemos cuál es la próxima canción que lanzaremos, pero en cuanto la elijamos, nos centraremos en terminarla y la lanzaremos muy pronto.

C: ¡Gracias por dejarnos conocerte mejor! Buena suerte en todo.

M: Gracias por atenderme.

Martin Garrix sobre el escenario del Firefly Music Festival en 2018 / Kevin Mazur (Getty Images)

Y tú, ¿ya has elegido Summer Days como tu himno del verano?