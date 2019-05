Sebastián Yatra: “Tini Stoessel, te quiero”

Desde que Sebastián Yatra y Tini Stoessel derrocharan complicidad y química en el vídeo de Cristina, uno de los temas del álbum romántico del colombiano, los rumores sobre una relación más allá de la amistad, entre ambos, no han parado de crecer.

Luego llegó el momento de presentar la canción en directo y durante la actuación, en uno de los conciertos de la argentina, el cantante se lanzó a darla un beso de esos que dan que hablar. Y claro, muchos interpretaron aquel gesto como una confirmación de su relación.

Pero de momento no son más que hipótesis porque pese a esas muestras de cariño y las muchas fotos y mensajes cariñosos que comparten, no hay confirmación oficial de un posible noviazgo, más bien todo lo contrario, porque él ha explicado en varias ocasiones que son buenos amigos desde hace varios años. Eso sí, los rumores siguen estando ahí y ellos no los evitan sino que más bien los avivan.

No hay más que ver la última actuación que han compartido en la final del talent show en el que él es coach en Colombia. Han cantado juntos, una vez más, Cristina, y han vuelto a dejar claro que derrochan un algo muy especial que hace que sus seguidores estén deseando verles como pareja.

Y, por si fuera poco él ha compartido el momento en redes con un bonito: “Tini Stoessel te quiero!!”. A lo que ella ha contestado: “Sebastián… gracias por este momento. Te quiero demasiado”. Y como les gusta esto del juego, él ha seguido contestando: “Fue un momento muy especial linda. Gracias a ti por acompañarme con tan poco tiempo de antelación. También te quiero demasiado”.

Ella también ha compartido el momento en sus redes con un “te quiero, gracias por este momento tan lindo”. Lo que ha provocado otro comentario de él: “Es de esos momentos que quedan para siempre. Te adoro. Gracias por siempre estar aquí”.

Con este cruce de palabras no es de extrañar que sus seguidores escriban mensajes de apoyo a la pareja. “Por favor, cásense, son lo más lindo del mundo”, “cada vez que los veo me dan ganas de enamorarme”, “quiero ir a la boda, por favor”, “tienen demasiado química”… son solo algunos de los muchísimos comentarios que apuestan por una relación.