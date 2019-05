Primero Zhavia Ward y ahora Becky G. Zayn sabe de quién rodearse para lanzar sus proyectos. La intérprete de Cuando Te Besé ha anunciado su alianza con el británico en Un Mundo Ideal, la versión en español de A Whole New World, el tema de la película de Aladdín.

De hecho, el tema ha visto la luz este viernes 17 de mayo, y ya ha revolucionado las redes sociales. En él, podemos escuchar la unión de voces de ambos artistas, aunque la única novedad son los fragmentos en español de Becky G, pues Zayn mantiene el tono del primer tema.

Becky G acompaña a Zayn en su viaje a 'Un Mundo Ideal'

Eso sí. Aunque el videoclip no haya visto la luz, lo hará muy pronto. Así es como lo ha anunciado la joven artista en su cuenta de Instagram. De hecho, en el vídeo aparece luciendo un look al más puro estilo de Jasmín, por lo que podría haberlo grabado durante el set del videoclip del tema.

De este modo, Un Mundo Ideal será el sucesor de A Whole New World, el tema de Zhavia Ward y Zayn que lanzaron el pasado 9 de mayo. En él, Zayn apostó por el talento de la californiana, quien, al más puro estilo de Christina Aguilera, nos mostró haberse convertido en una de las jóvenes artistas más prometedoras de este año.

Esta nueva película de Disney se estrenará el próximo 24 de mayo con un reparto formado por Mena Massoud (Aladdín), Naomi Scott (Jasmín) y Will Smith (El genio).

Otra cosa no, pero ritmo no faltará en esta película, que ya cuenta no solo con un tema, sino con una segunda versión dedicada a todos los seguidores hispanohablantes.

Y tú, ¿estás listo para viajar en la alfombra mágica con Becky G y Zayn?