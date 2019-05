El Sevilla anuncia que tendrá quintillizos y se queda con todo el mundo

Miguel El Sevilla nos dejaba boquiabiertos cuando anunciaba en su cuenta personal de Twitter que volvería a ser padre a sus 48 años. "No vienen ni dos ni tres. QUINTILLIZOS. Dios me coja confesado." Rápidamente el tweet se llenaba de felicitaciones, de ánimos porque "no volverás a dormir hasta 2044" y de memes.

Esta noticia revolucionaba las redes sociales y era compartida por varios medios de comunicación. El Sevilla ya tiene tres hijos y cuando todo el mundo ya se había hecho eco del equipo de fútbol que venía en camino, aparece en la televisión para confirmarlo y desmentirlo a la vez.

"Todos los cantantes que tenemos nuevo disco nos sentimos padres". Sí, va a tener quintillizos pero ese será el nombre de su nuevo single. "Se llama Mis Quintillizos y es la historia de un preservativo que se rompió", relata con el humor que le caracteriza. Además, cuenta que las fotos de sus hijos las tiene al lado de los discos de oro, dejando claro el amor que siente por su música.

Felicidades Migué, los vas a tener que bautizar con una manguera, madredelamorhermoso.😅 — Paco Pavía (@El_Pavia) May 15, 2019

Lo que está claro es que la campaña de promoción le ha salido redonda e incluso reconoce que se le ha ido de las manos. Pensaban desmentirlo al día siguiente en las redes sociales del grupo y en la suya personal pero la noticia ha tenido tal repercusión que la aclaración ha llegado antes de tiempo. Mojinos Escozios lanzará su nuevo álbum en octubre y se llamará Semos los más grandes.