Mikel Erentxun: “Los que usamos guitarra eléctrica somos cada vez más raros en esta cultura trapera”

El hombre-bala, como muchas otras en la actualidad, es una profesión en desuso, un oficio que se está perdiendo hoy en día. Es la metáfora que Mikel Erentxun ha usado para el título de su último disco. El último vuelo del hombre-bala, que ya está disponible, y con la que se identifica completamente. Así nos lo cuenta en Morning Box, su casa, como buen 'classic' que se considera a sí mismo. "Es una imagen de algo que está en aras de extinción, como los rockeros de verdad", dice el donostiarra. "Los que cogemos una guitarra eléctrica, enchufamos un amplificador y tocamos sobre un escenario somos cada vez más raros en esta cultura trapera", asegura.

Después de ser uno de nuestros acompañantes en el concierto 'Rebobinando' de la Plaza Mayor de Madrid, llega con la voz algo tocada, pero con el buen humor y la predisposición que le caracterizan.

Este último trabajo es para Mikel un cierre de una trilogía que se inició con 'Corazones' y continuó con 'El hombre sin sombra'. "Con este disco cierro lo más interesante y personal que he hecho nunca: los tres discos son autobiográficos y aprovecho en ellos para soltar mis demonios e inquietudes", asegura el músico. Como compositor disfruta escribiendo canciones y presentándolas encima del escenario.

Mikel Erentxun - 'La vereda'

"Soy un viejo-joven"

El ex integrante de Duncan Dhu se autodefine como viejo-joven, porque sigue escuchando música en vinilo y se refugia en los grandes clásicos para componer. "Mi centro de gravedad ahora mismo es el final de los 60 y los 70: los Rolling Stones, Bowie, Led Zeppelin, The Who, The Clash, los Beatles...". Como gran novedad, la guitarra acústica, uno de los rasgos principales de su discografía, ha desaparecido en su último disco, que le aporta positividad a sus letras.

"El eje argumental del álbum es el paso del tiempo, tengo cronofobia", dice el donostiarra sobre el miedo a que pasen los años. "Hago bromas sobre el tema para no acabar llorando", asegura.

Bob Dylan es la persona viva más influyente del rock

Uno de los cantantes más influyentes en la música de Mikel es Bob Dylan, como nos cuenta. "Poca gente ha creado tantos seguidores y ha hecho cambiar tantos rumbos en las carreras de tanta gente", dice. Lleva tanto tiempo bebiendo de Dylan, que ha decidido apartarlo en su nueva música.

El último vinilo que se ha comprado Mikel Erentxun ha sido el de Jeff Tweedy, el cantante de Wilco en solitario. Además, del panorama nacional, escucha a Ángel Stanich o Iván Ferreiro.