Ruth Lorenzo: “Famous y yo nos lo hemos pasado estupendamente componiendo juntos”

Ruth Lorenzo es una de esas artistas que primero encontraron su oportunidad fuera de su país. Fue finalista en la edición británica de Factor X donde supieron valorar su talento. Luego llegó a España donde recibió todo el apoyo necesario para convertirse en la candidata perfecta para representarnos en Eurovisión.

Desde entonces tienen las puertas abiertas en el que es su país y no le faltan proyectos tanto en la música como en la televisión. Si tuviera que hacer balance de su último año sería de lo más positivo por todo el amor que reconoce que le ha rodeado en la andadura de Loveaholic, su último disco.

Y no para. El próximo 13 de junio dará un concierto muy especial para ella en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid para el que tiene reservadas más de una sorpresa. Allí presentará un nuevo tema inédito llamado Underworld.

Pero, además de cantante es compositora y en ese terreno también tiene proyectos en mente. De eso hemos querido hablar con ella para que nos desvele algunos detalles, por ejemplo, del tiempo que ha compartido con Famous.

Además de cantante potencias mucho tu faceta de compositora. Te hemos visto hace poco con Famous, ¿qué nos puedes contar?

Él está buscándose, buscando su sonido. Es algo muy importante, un primer disco, sobre todo, con todo lo de OT y toda la presión que llevan, es super importante. Y es bueno que esté trabajando con varios compositores, con mucha gente y que vaya descubriendo qué es lo que él quiere hacer.

¿Y tú qué le has aportado?

A Famous y a mí nos encanta la misma música y nos lo hemos pasado estupendamente componiendo juntos.

¿Y componéis en inglés o en español?

Pues ¿sabes que en castellano? Él tiene varios temas, no sólo míos, supongo que ahora tendrán que ver cuál es el mejor proceso de lanzamiento y esas cosas.

¿Tú compones sabiendo ya para quién va a ser la canción?

Unas veces sí y otras, no. Hace años compuse una canción para Pastora Soler que no llegó a entrar en su último disco pero era para ella. Tengo una canción para Isabel Pantoja, escrita hace cuatro años y estoy esperando a ver cuándo se la envío.

¿Y te ha pasado que alguna canción que has compuesto para otro, la hayas escuchado y hayas pensado que por qué no te la habrías quedado para ti?

Sí, claro. Me pasó con Auryn. El primer single de Auryn era un tema mío, Breath in the life. Luego sacaron Elevate, que también era mío y Still que es una balada preciosa que era para mí pero la escucharon en el estudio y me dijeron ‘por favor, que nos encanta’ y dije, ‘vale, venga’. Y cuando la escuché pensé ‘mierda’. Pero hicieron un papelón con ese tema y cuando la he oído en sus conciertos coreada por tanta gente me he sentido muy orgullosa.

¿Con quién o para quién te gustaría hacerlo en un futuro cercano?

Uno de mis sueños mayores que era componer para Jeff Beck para su último disco, lo hice y luego hizo la colaboración conmigo en mi disco. Eso es una pasada.

¿Cómo es Jeff Beck en las distancias cortas?

Humilde, un genio, inseguro pero fuerte, admira el talento ajeno, no tiene filtro de juicio, no utiliza etiquetas. Le da igual de dónde vengas mientras le guste lo que haces. Esa es la fortuna de que no tenga Instagram, no mira los likes. Se guía por lo que siente, esos son los verdaderos artistas para mí. Hoy en día vivimos sumergidos en el postureo, es una puta mierda el postureo.

Tocasteis juntos en Pedralbes…

Yo soy músico sobre todo y luego soy la que se ve en el escenario que la gente me cataloga de diva porque me ven con un vestido y tacón.

¿Pero te consideras diva?

No, yo me considero músico y artista, pero no diva. Cuando me invitaron a cantar a Pedralbes me dijeron ‘no, que vengo con Jeff Beck, con Vinnie Colaiuta y con Rhonda Smith y era como ‘ostia. Ronda Smith ha sido la bajista de Prince durante años y Vinnie Colaiuta es el mejor batería del mundo. Ha tocado con Sting, con Alejandro Sanz…es Dios. Y esos son mis regalos de la industria, vivir esos momentos. ¿Con quién me queda por trabajar que me apetezca lo que no está escrito? Con José Luis Perales, es mi autor preferido de toda la vida y estoy deseando hacer un tema en castellano, de esos sinceros, de verdad, con él porque me ha flipado toda la vida.

No es algo muy descabellado, ¿no?

No lo sé, estamos en ello. He puesto en marcha a la oficina a ver cómo podemos contactar y poder hacer unas sesiones con él porque me parece uno de los mejores autores del último milenio, es un puto crack, sus letras han sido inigualables.