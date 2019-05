De Melendi a Bebe Rexha: los 40 vídeos de la lista, en cuenta atrás

Tercera semana no consecutiva en el número 1 para Bebe Rexha, David Guetta y J Balvin con Say my name. Pero para llegar al primer puesto, antes hay que repasar los 39 anteriores. Es lo que hacemos cada semana en este vídeo, en el que además recordamos las canciones que han salido de la lista; en esta ocasión, solo una: Angels, de Tom Walker. Atentos al vídeo de la parte superior.