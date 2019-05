The National estrena ‘I am easy to find’, un proyecto que va más allá del concepto de álbum

Han pasado dos años desde que The National lanzasen el que es su séptimo álbum Sleep Well Beast, un proyecto que giraba en torno a la idea de crisis personal que lleva consigo el alcance de la mediana edad. Ahora, el grupo estadounidense regresa con I am easy to find, el que sin duda es su trabajo más ambicioso, puro y logrado hasta el momento. ¿Por qué? Te lo contamos.

Hay muchos rasgos y características que distinguen este último disco de la banda, publicado el pasado viernes 17 de mayo, del anterior. Al mismo tiempo, es tanto la consecuencia inevitable del mismo como la prueba de una evolución tan lógica como inesperada del concepto global en el que entierra sus raíces la formación liderada por Matt Berninger.

Con Sleep Well Beast The National marcaba un antes y un después en su trayectoria musical, denotando una lograda madurez sonora y el asentamiento del estilo personal y distintivo de la banda, caracterizado sobre todo por la carismática voz de su frotman. En su séptimo álbum de estudio cobraban protagonismo las guitarras y el jugueteo con elementos electrónicos como cajas de ritmos, samples y sintetizadores. La riqueza de texturas instrumentales alcanzaba su máxima expresión al ensamblarse con las letras de los temas.

Letras que, como ya comentábamos, narraban una situación interna de inestabilidad emocional provocada por una crisis de pareja mezclada con la incredulidad e inseguridad propias de caer en la cuenta de que has sobrepasado la mitad de tu vida.

En comparación con la visceralidad, crudeza y conflicto de Sleep Well Beast, su sucesor triunfa por la amabilidad, aceptación y templanza con las que The National miran ahora el mundo. De la bestia solo quedan recuerdos lejanos que adquieren la forma de pequeñas dudas que pasan de ser vitales a ser inevitablemente intrínsecas a la existencia del ser humano.

Matt Berninger: "Estas canciones son lo que quedará de mí"

I am easy to find consta de un total de 16 temas que construyen los distintos episodios que atraviesa nuestra vida hasta alcanzar la redención, única puerta hacia la paz infinita. En un primer momento puede parecer que en el disco predomina el sentimiento de soledad, sin embargo, se trata de una introspeción en cuyo aislamiento uno/a se encuentra con su propia universalidad: yo soy yo, sí, pero gracias a (o a causa de) todas las personas que forman parte de mi vida.

Dice Berninger: "(Después de este álbum) No sé si estoy más cerca del núcleo o el origen de todo, pero creo que entiendo ese todo un poco más y me siento mejor de cara a él. Sé que soy mi padre, mi madre, mi hija, mi mujer, mi banda, mis amigos, mi abuela, el hombre que se me cruzó en la carretera, el hombre que no se me cruzó. Soy esas experiencias. Soy esas influencias. Esta es la deuda del envejecimiento. Todas estas canciones, todo esto, son lo que quedará de mí".

Las canciones que integran I am easy to find hablan del cuestionamiento del otro y la inseguridad en una relación amorosa (Oblivions), esa daga directa al corazón que es la infidelidad cuya mayor condena es, precisamente, la de no acabar con el amor pero condicionarlo para siempre (Hey Rosey) o el reencuentro con el ser amado tras un desierto de vivencias (I am easy to find).

Las letras hablan también de ese sentimiento de aislamiento (decía Pizarnik: "creo que mi soledad debería tener alas", y la de The National desde luego las tiene) que nos invade intermitentemente (el que nunca debió de ser el single You Had Your Soul With You), de la depresión (Quiet Light) o de la actitud contemplativa hacia el pasado, una vista atrás que no busca respuestas sino motivos para aceptar el final inevitable (Not In Kansas; So Far, So Fast; Rylan).

En su conjunto, estas letras son, como es característico de la banda, maravillosas. Es destacable el trabajo de Carin Besser, coescritora del álbum y mujer de Berninger, cuya participación es tan significativa como necesaria en un proyecto cuya perspectiva es claramente femenina. A pesar de que ya ha firmado gran parte de los temas de la banda, su mano se deja notar aún más en este último disco.

Pero ella no es la única mujer presente. Al contrario, I am easy to find cuenta con una gran cantidad de participantes femeninas. La parte vocal se sustenta en casi cada canción a partes iguales entre la voz de Matt y las de artistas tan prestigiosas como Lisa Hannigan, Kate Stables, Gail Ann Dorsey (mítica colaboradora de David Bowie), Mina Tindle, Eve Owen o Sharon Van Etten.

"Sí, hay una gran cantidad de mujeres cantando en este álbum, pero no tiene nada que ver con la intención de: 'Oh, vamos a involucrar a las mujeres en el proyecto', decía Berninger. "Fue más como: 'vamos a intentar construir una fábrica de diferentes identidades', habría estado bien incluir a más voces femeninas, pero mi ego no me lo habría permitido".

Musicalmente el disco destaca por ser más atmosférico, melódico y experimental que el anterior. Esas guitarras que protagonizaban Sleep Well Beast se mimetizan en un tejido de sonidos corales, electrónicos y clásicos. Dentro de ese cierto rasgo restrictivo que posee The National, es un álbum más accesible para el resto del público, aunque para ello sacrifican parte de su espíritu más cañero. Es necesaria más de una escucha para entrar en órbita, aunque eso en el mundo líquido es un esfuerzo que deberíamos aprender a hacer.

Mike Mills y el maravilloso corto visual 'I am easy to find'

El proceso de creación del álbum no ha seguido un esquema al uso y eso forma parte de su lograda originalidad. Tal y como explicaba la banda, la idea de sacar un nuevo álbum no surgió de ellos, que por aquel entonces buscaban disfrutar de unas merecidas vacaciones, sino del director de cine Mike Mills.

En agosto de 2017, el cineasta se puso en contacto con el líder del grupo para proponerle el que sería (y es) el proyecto más ambicioso de la banda. Sin un formato previo predeterminado, dicha proposición acabó convirtiéndose en un corto de 24 minutos protagonizado por la actriz Alicia Vikander (Tom Raider, Ex-machina), que sirvió de inspiración para componer el octavo y más largo (68 minutos) de los trabajos de estudio de The National.

Uno de los mayores retos a los que se han tenido que enfrentar (además de cederle las riendas creativas a una persona ajena) ha sido, precisamente, la de coordinar a tanta gente involucrada. A pesar de que Mills explica que disco y corto son "hermanos juguetonamente hostiles que adoran robarse el uno al otro", lo cierto es que música e imágenes logran una sinergia maravillosa.

El corto narra en blanco y negro la transición de la vida de su protagonista femenina, pero el simbolismo y trasfondo va mucho más allá al lograr que cada escena transmita en su pureza y simpleza lo que significa realmente "vivir". Que sea una mujer la que se adueñe de las imágenes es algo que explica el propio director: "Crecí rodeado de una poderosa hermana y una poderosa madre, además de un padre gay - me crie en un verdadero matriarcado. Estoy muy acostumbrado a ponerme en el lugar de una mujer, por lo que para mí resulta mucho más fácil escribir sobre un personaje femenino que masculino".

Este proyecto polifacético es un imprescindible para cualquier amante de la música y, sobre todo, para los fans de The National. Y si además eres un seguidor o seguidora de la banda en España, este verano tendrás la oportunidad de verlos en directo en el Mad Cool Festival, donde presentarán por primera vez en nuestro país este I am easy to find.