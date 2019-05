Sophie Turner se convierte en Ariana Grande y se despide de 'Juego de tronos'

Sophie Turner está a punto de estrenar peli. El 7 de junio llega a la taquilla X-Men: Dark Phoenix en la que ella da vida a Jean Gray, una mutante atacada por una fuerza cósmica que le genera grandes poderes. Ahora está sumergida en pleno proceso de promoción, recorriendo diferentes países para presentarla.

Uno de los últimos que ha visitado es México. Allí ha tenido un meet&greet con algunos espectadores y se ha preparado para la ocasión. Ha recurrido a un famoso estilista, Christian Wood, para que la ayudase a presentarse lo más guapa posible. Wood ha optado por recurrir a las extensiones para lograr que luzca una coleta a lo Ariana Grande. Eso sí, en su caso, rubia.

Y debe ser que se ha sentido inspirada porque ha decidido grabar un playback de un de sus últimas canciones más emblemáticas, 7 rings. Está claro que si hicieran una biopic, Turner podría hacerse cargo porque sabe moverse igual que la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Wood Hair Stylist (@cwoodhair) el 14 May, 2019 a las 5:23 PDT

Adiós a Juego de Tronos

La cuenta oficial de Juego de Tronos en Instagram no pudo más que compartir unos emojis con los brazos levantados. Y sí, la mujer de Joe Jonas es otra de las que ha querido despedirse de la serie a la que entró a trabajar cuando tenía solo 13 años.

“El hecho de que tu adolescencia sea observada por todos, es algo que realmente desearía que no hubiera pasado. Es por haber crecido en la era de las redes sociales, cuando estás en pleno crecimiento. Creo que hoy en día sería una persona mucho más sensata si no me hubieran documentado desde los 13 años. Esos son los años más incómodos, en los que te sientes insegura de ti misma”, explicó en una entrevista con The Times.

En esta serie ha crecido y ha evolucionado. “Mi piel y todo. La gente lo comentaba. Era muy consciente de mi cuerpo a una edad temprana. Y se apoderó de mi mente, era todo en lo que pensaba. El conteo de calorías, todo. Sólo comía nueces”, añadía.

Tuvo que recurrir a terapia y encontró a Joe Jonas al que se refiere como una “llamada de emergencia” en su vida: “Joe dijo, ‘no puedo estar contigo hasta que empieces a amarte a ti misma. No puedo entender el hecho de que me ames más a mí que a ti misma. En cierta forma, él salvó mi vida”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sophie Turner (@sophiet) el 19 May, 2019 a las 1:12 PDT

Pero la serie ha llegado a su fin e, igual que ha hecho Emilia Clarke, Sophie también ha querido compartir unas palabras: “Sansa, gracias por enseñarme resistencia, valentía y lo que realmente es la fuerza. Gracias por enseñarme a ser amable y paciente y a liderar con amor. Crecí contigo. Me enamoré de ti a los 13 y, ahora, 10 años después, a los 23, te dejo atrás, pero nunca dejaré atrás lo que me has enseñado. A la serie y a la increíble gente que la hizo, gracias por darme las mejores lecciones de vida y drama que podría haber pedido. Sin ti no sería la persona que soy hoy. Gracias por darme esta oportunidad hace tantos años. Y finalmente, a los aficionados, gracias por enamoraros de estos personajes y por apoyar esta serie hasta el final. Voy a echar esto de menos más que nada”.