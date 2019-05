Alejandro Sanz pone a la venta más entradas para #LaGira

Los fans de Alejandro Sanz están de enhorabuena. El artista madrileño ha anunciado hoy que pondrá más entradas a la venta para sus cuatro grandes conciertos en estadios.

Debido a reajustes de producción se han podido poner a la venta un número limitado de entradas para los conciertos de Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche, tal y como ha informado en nota de prensa Universal Music.

El pasado mes de diciembre, Alejandro Sanz daba a conocer las fechas y recintos de su esperada #LaGira, un periplo de conciertos con el que presentará en directo las canciones de su último álbum: #ElDisco.

Cartel de #LAGIRA de Alejandro Sanz /

#LaGira arranca el próximo 1 de junio en Sevilla (Estadio Benito Villamarín), el 8 se traslada a Barcelona (RCDE Stadium), el 15 a Madrid (Wanda Metropolitano) y el 21 a Elche (Estadio Martínez Valero). En todos los estadios, el cantante de Back In the City consiguió colgar el cartel de ENTRADAS AGOTADAS en tiempo récord, sumando una última y definitiva fecha en Santiago de Compostela el próximo 6 de julio en Monte Do Gozo.

Ante la gran demanda existente y una vez diseñada la espectacular escenografía del show, unos últimos reajustes de producción han permitido poner a la venta un número muy limitado de entradas para los conciertos de Sevilla, Barcelona, Madrid y Elche que desde mañana a las 10:00h se podrán adquirir a través de su web oficial.