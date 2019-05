Amy Schumer, otra celeb que se une a la normalización de la lactancia materna

Nuestra directora de Anda Ya!, Cristina Boscá, confesaba, hace poco, que ella nunca había visto a una mujer sacarse leche para su bebé. El tema de la lactancia materna sigue teniendo sus tabúes aunque hay una oleada de mujeres, que se están estrenando en esto de la maternidad, que están intentando normalizar esta situación tan cotidiana.

Cuando algunas de estas mamás tienen que volver al trabajo pero no quieren abandonar la lactancia materna de sus bebés recurren a ese aparato ruidoso y poco agradable que es el sacaleches. No, no es el método más deseable pero es el que es y a veces no hay más remedio que acudir a él. Lo que muchas están intentado es que usarlo no tenga que ser una cuestión de secretismo y ocultismo total.

De ahí que hayamos visto a cantantes como Barei o actrices como Rachel McAdams recurrir al sacaleches y compartirlo con el resto del mundo. Nuestra compañera también lo ha hecho.

El caso es que a esta lista de madres que intentan cambiar la visión de la lactancia hay que sumar a Amy Schumer. La cómica nos fue comentando los más y los menos de un embarazo tirando de ese sentido del humor ácido que la caracteriza. Ahora, con su bebé ya en este mundo, está dispuesta a desmitificar la maternidad.

Porque eso de ser madre está bien, no vamos a negarlo, pero no es el paraíso. Hay momentos que no son los que más se disfrutan pero hay que pasar por ellos y mejor conocerlos para saber enfrentarnos a ellos.

Uno de esos momentos es el que tiene que ver con los sacaleches. El pasado diciembre la actriz Rachel McAdams compartía una foto de ella super arreglada mientras se sacaba la leche de ambos pechos. Ahora, Schumer ha querido emular esa fotografía pero con alguna diferencia.

Si en el caso de la primera, aparecía completamente arreglada y dispuesta como para pasar por el mejor photo call del momento, la segunda ha optado por una imagen más real, la de la madre despeinada, sin maquillaje y con pintas de superviviente que es como, en realidad, se sienten muchas madres primerizas.

“¿Chicos, qué hacemos esta noche?”, es todo lo que ha acertado a escribir. Está claro que parece dispuesta a compartir los sinsabores de la maternidad para que todas las mujeres sepan a lo que van a enfrentarse.