Ed Sheeran anuncia ‘Cross me’, nueva colaboración

Está claro que Ed Sheeran está dispuesto a regresar por todo lo alto y con más prisas que su amiga Taylor Swift. Ambos han sacado tema más o menos al mismo tiempo pero mientras ella sigue sin dar noticias sobre su siguiente paso, él ya está anunciando su segundo lanzamiento.

Primero nos sorprendió con I don’t care, el tema que comparte con Justin Bieber con el que ha demostrado estar en muy buena sintonía y compartir una idea del romanticismo y del sentido del humor muy parecidos. No hay más que ver el vídeo.

Eso sí, el tema no ha logrado debutar en el nº1 de Billboard, se ha tenido que conformar con la segunda posición porque no han podido con Old Town Road, la inesperada colaboración de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus.

Eso sí, no podemos negar que ha sido un regreso a la música por todo lo alto que está calando entre la gente. No hay más que ver al hijo de Lionel Messi disfrutando del tema.

Pero no importa que no haya alcanzado todavía la cima porque tiene un segundo intento. Sheeran acaba de anunciar un nuevo tema para este viernes 24 de mayo. De momento tenemos pocos datos, tan solo que se llama Cross Me y que es, de nuevo, una colaboración. Eso sí, de momento no ha querido desvelar los nombres: “¿Quiénes podrían ser los próximos invitados?”.

Ha lanzado la pregunta a sus seguidores y habla en plural porque por lo que hemos podido ver, se trata de dos. En seguida han empezado a compartir posibles nombres que demuestran que cualquiera podría ser un buen candidato al margen de estilos.

Entre los posibles, según los usuarios, podrían estar Taylor Swift, Zara Larsson, Harry Styles, Shawn Mendes, BlackPink, Demi Lovato, Marshmello, Panic at the disco, Dua Lipa, Ariana Grande, Bruno Mars o Charlie Puth. Y son sólo un ejemplo, está claro que cuando se trata de soñar, las combinaciones son múltiples.

Y teniendo en cuenta la cantidad de artistas con los que ha colaborado el pelirrojo, tanto cantando como componiendo, lo cierto es que el abanico de posibilidades es bien amplio. ¿Quién no querría trabajar con él? Si en 2018 dobló su fortuna no fue por casualidad sino porque su talento le ha llevado a convertirle en uno de los grandes.

Esperemos que a lo largo de estos días nos vaya desvelando más detalles para no llevarnos la sorpresa el viernes. Tampoco estaría mal que nos fuera dando más información sobre el posible disco que tiene pensado publicar. Un track list con canciones y colaboraciones o una portada serían un buen inicio.