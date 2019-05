HBO no se plantea ninguna secuela para ‘Juego de Tronos’

Que el final de Juego de Tronos no ha dejado indiferente a nadie es un hecho. Aun con la controversia de cómo se han resuelto algunas de las tramas que quedaban por cerrar, mucha gente ha preferido ver el lado bueno del asunto y preguntarse qué vendría después, sobre todo, en el caso de Arya Stark y su nueva aventura más allá de Poniente.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Casey Bloys, director de programación de HBO, ha dejado clara la posición del canal respecto al futuro de la ficción y de Arya: “No, no, no. No. Quiero que esta serie sea única. No quiero coger personajes de este mundo que ya han mostrado (David Benioff y D.B.Weis) de manera preciosa y ponerles en otro mundo que haya creado otra persona”.

Además, refiriéndose a los spin-off/precuelas que HBO está preparando añade: “George (R.R. Martin) tiene un mundo verdaderamente grande, hay mucho por explorar. Por eso estamos intentando hacer cosas distintas, y no rehacer la misma serie”. Lo único que confirma sobre los proyectos puestos en marcha por la plataforma sobre el universo de Martin es que comenzarán a grabar el piloto en junio, que protagonizará Naomi Watts.

Así, una serie sobre cualquiera de los personajes ya vistos en Juego de Tronos no tendría sentido para la plataforma, que ya tiene programados sus próximos estrenos. Para después de verano, ya tiene fecha la nueva adaptación de Watchmen o, para 2020, la esperada tercera temporada de Westworld, con Aaron Paul como protagonista.