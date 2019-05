‘Amores de barra’, el alegato feminista con el que Ella Baila Sola innovó en los noventa

Considerada un alegato feminista que rompía con los cánones establecidos, Marilia explicaba así su significado: "es más bien la historia de cualquier bar… el tonteo, el 'ligoteo'... y te vas a tu casa tan feliz, y aquí no ha pasado nada".

El fenómeno Ella Baila Sola se reflejó en la lista de LOS40 desde el primer momento. Tres canciones de su álbum debut alcanzaron el puesto más alto: Lo echamos a suertes (1996), Cuando los sapos bailen flamenco y Amores de barra (1997).

Amores de barra fue, pues, el tercer nº 1 consecutivo que Marta y Marilia lograban en LOS40. El tema, que permaneció 11 semanas en la lista, había entrado el 29 de marzo de 1997 en el puesto nº 16. A partir de esa fecha, su ascenso fue imparable hasta lograr el nº 1 el 24 de mayo de 1997.

Amores de barra fue una de las 13 canciones del primer álbum de Ella Baila Sola. El dúo, formado por Marta y Marilia, se formó en Madrid a mediados de la década de los noventa. El álbum, también titulado Ella Baila Sola, se publicó en septiembre de 1996 y fue producido por Gonzalo Benavides (descubridor y manager).

Marta y Marilia componían juntas y por separado. En el caso de Amores de barra, fue una composición en equipo. Según Marta: "es la dinámica más difícil, cuando llevas tanto tiempo escribiendo ya tienes un poco tus protocolos y tu manera de hacerlo. A mí me gusta mucho escribir sola, encerrada y sin ruido, entonces cuando te juntas con alguien tienes que dejar eso de lado para hacer frente común. Y es muy divertido cuando consigues esa complicidad con la otra personas".

Amores de barra fue una de las canciones de Ella Baila Sola que rompió con los cánones establecidos: se habla de cómo la mujer también puede tener aventuras de una noche sin que nadie la juzgue. Tanto esta como Mujer florero eran alegatos feministas, ofrecían una mirada diferente a la habitual en aquella época, abrieron un camino: "estábamos acostumbrados a escuchar en voces de mujer canciones de amor y de pérdida, y yo creo que en nuestros discos había una mirada a la que no estaban acostumbrados. Pero es que esas canciones de amor y pérdida las escribían hombres, como todos sectores, todo estaba muy masculinizado, nos falta la referencia de la mujer" apuntaba Marilia.

Ella Baila Sola explicaba así el significado de Amores de barra: "Es más bien la historia de cualquier bar, cuando sales, algo que ves normalmente, que lo hacen los hombres y las mujeres, el tonteo, el ligoteo ('me ha mirado, me ha tocado') y te vas a tu casa tan feliz, y aquí no ha pasado nada".

Amores de barra es una de las canciones que más conectó con el público. En una entrevista, Marilia reveló: "Cuando compones nunca sabes qué tema va a conectar más con la gente. En el 96 nunca imaginé que 'Amores de barra' sería un éxito que seguiría escuchándose veinte años después. La música conecta con emociones compartidas por todos, emociones que nadie se ha inventado al escribirlas y que no responden a una orientación sexual concreta. Estoy muy agradecida de que la gente siga escuchando estas canciones, significa que compartimos mucho, que todos somos iguales. Es maravilloso cuando en una discoteca suena un tema así y te conecta rápidamente contigo, con tu viaje interior, pero también con los demás al compartirla en ese momento irrepetible. Siempre hay canciones que nos cuesta reconocer que escuchamos…, y luego nos las sabemos enteras; pero es que son parte de nuestra historia, de la de cada una de las personas que las siente un poco suyas".

Un guiño a una canción de Sting

Ya su nombre era una declaración de intenciones. Marta Botía explicaba así el significado de Ella Baila sola: "El nombre viene de una canción de Sting. No queríamos poner nuestros nombres en la banda sino que queríamos una frase, entonces escuchamos esta canción que dice “Ellas bailan solas” y nos encantó lo que transmite. Lo pusimos en singular para que no fuera tan obvio que íbamos a ser dos personas. Así que nos gustó muchísimo la imagen de una mujer fuerte e independiente, y para los chicos también es muy sexy ¿no? una chica bailando sola, así que nos gustó y gustó mucho también. La frase no ha quedado solamente como el nombre de nuestra banda, sino que también ha habido a lo largo de estos años, muchos titulares y nombres de distintas cosas que titulaban Ella Baila Sola. Es un titular que muestra a una mujer fuerte y decidida".

Los temas Lo echamos a suertes, Cuando los sapos bailen flamenco, Amores de barra, Mujer florero… se convirtieron inmediatamente en los más emitidos en la radio. Cuando presentaron su primer álbum en la sala Caracol de Madrid, acudió tanta gente que tuvieron que actuar dos veces esa misma noche.