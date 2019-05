Sara Carbonero confiesa que ha sido operada de un tumor

Parece que la familia que forman Iker Casillas y Sara Carbonero no pasa su mejor momento y no por falta de amor y apoyo sino por la falta de buena salud. Cuando todavía estamos asimilando el infarto que sufrió el portero, la periodista acaba de confesar que ha tenido que ser operada de un tumor maligno.

Ha sido ella misma la que ha compartido la noticia en sus redes sociales. “Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir”, comenzaba su relato.

Sí, cáncer, ese es el diagnóstico que le han dado aunque, al parecer, lo han cogido bastante a tiempo. Un llamamiento más a las revisiones periódicas. “Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente”, continuaba relatando.

Pese al susto inicial, Sara ha querido hacer un llamamiento a la calma. “Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico”, aseguraba.

Y hacía un último llamamiento a sus compañeros de profesión: “Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la compresión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia”.

Ante estas palabras tan dichas desde el corazón, la respuesta no podía más que ser desbordante. Así ha sido, las redes se han llenado de miles de comentarios de apoyo y cariño hacia la periodista.

Y para dejar claro cuál es su sentir respecto a lo que ha pasado ha compartido junto a sus palabras, un texto de Haruki Murakami. Uno de los que no ha dudado en mandarle su apoyo de manera pública ha sido su marido: “Un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero”.

Ahora entendemos mejor el mensaje de Iker Casillas por su cumpleaños unas horas antes: "Esta vez, no ha sido un gran cumpleaños. Estoy seguro, que en algún momento de vuestras vidas: os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que hace que no tengáis tanto buen recuerdo. No estamos exentos de que eso nos pase. Aún así, he tenido que posar y mostrar esta cara algo alegre. Tengo que estar feliz, feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros!! Los 37 se fueron...menos mal!! Qué nos traerán los 38...por ahora, verlos!! PD: gracias a todas aquellas personas que se han tomado 1 minuto de su tiempo para felicitarme por esta red social!".

Era difícil celebran un cumpleaños con lo que está pasando su mujer. Una multitud de celebrities han querido mandarles palabras de apoyo. Estos son sólo algunos ejemplos.

