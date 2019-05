40 cosas que no sabías sobre Danny Ocean por Danny Ocean

1. Nombre completo: Daniel Morales.

2. Fecha y lugar de nacimiento: 5 de mayo de 1992 en Caracas, Venezuela.

3. De dónde viene lo de Danny Ocean: Viene del océano, de lo de lo agitado que puede ser el mar por fuera pero siempre está en calma por dentro.

4. ¿Cuánto mides? La última vez que me medí estaba en 1,89, ahora habré superado el 1,90.

5. ¿Qué has estudiado? Diseño gráfico.

6. De mi familia soy el más... Rebelde.

7. ¿Qué música escuchabas en casa de pequeño? Coldplay, Bruno Mars, Daft Punk, Alejandro Sanz....

8. Un lugar y un momento para componer: En mi cuarto y por la noche, es mi hora creativa.

9. ¿Tocas algún instrumento? ¿Cuáles? Piano y guitarra, pero no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, lo hago por oído. A veces estoy un poco limitado, pero como soy mi propio productor es mi forma de experimentar y descubrir.

10. ¿Cómo fue el momento en el que supiste que querías dedicarte a la música? No hubo momento, siempre lo supe.

11. ¿Qué género musical no harías nunca? Ninguno. Bueno, no me gusta la cumbia ni el ballenato pero creo que siempre se puede sacar lo mejor de todos.

12. El primer disco que me compré: 8 Mile de Eminem.

13. El primer concierto al que fui: Carlos Santana en Venezuela.

14. La primera vez que me pagaron por un concierto: (risas) El año pasado en Ibiza, fue increíble.

15. La canción que más escucho ahora: Paradise de Bazzi.

16. Me gustaría ver en directo a... Daft Punk.

17. Una canción para cantar en el karaoke: No soy muy de karaoke, pero sería Fix You de Coldplay.

18. Tu canción favorita de 54+1: Ahora me gusta mucho Babylon Girl.

19. Qué canción de 54+1 compusiste primero, ¿hace cuánto? Baílame, hace seis años cuando tenía 21.

20. Si tuvieses que sacar el título de tu próximo disco ahora mismo, sería... Le pondría un signo de interrogación.

21. ¿Para qué artistas has compuesto? Para Reik.

22. Si no fueras cantante, serías... Diseñador gráfico, estudié eso por si en la música no me iba muy bien.

23. ¿Con qué artista te gustaría colaborar? Daft Punk.

24. ¿Qué cantantes españoles te gustan? Alejandro Sanz me gusta muchísimo. También lo que está haciendo Beret, Aitana me encanta y Rosario es divina.

25. Algo que se te da fatal: Enamorarme.

26. Algo que te haga muy feliz: Viajar. Venir a Madrid me hace muy feliz.

27. Algo que no soportes: La mediocridad.

28. Un hobbie o deporte favorito: Antes jugaba al futbolito (fútbol sala). Me gusta nadar, dibujar y diseñar.

29. Una serie a la que estés enganchado: Vikings y Game of Thrones, cuando termine las entrevistas me voy corriendo al hotel a ver el final.

30. Tatuajes: ¿Te gustan? ¿Cuántos llevas? ¿Significado? Sí, tengo siete. Todos me los han hecho gratis mis amigos así que no son los mejores del mundo, pero les tengo mucho cariño. Llevo uno en la muñeca para mirarlo y que me dé paz, una frase en inglés que dice "levántate y vuélvete a levantar hasta que los corderos sean leones", a San Antón, una jirafita por acá...

31. Las mejores vacaciones de tu vida. ¿Dónde fueron? ¿Con quién? En Los Cayos, al sur de Miami, con una chica. Pura playita, puro Caribe...

32. ¿Cuándo fue la última vez que ligaste? Cuando tú me dices a mí ligar, ¿qué quiere decir ligar? (risas) No me acuerdo, seguimos en ello.

33. Tu personalidad (eres calmado, nervioso, extrovertido...) Muy complicado pero muy tranquilo.

34. Una manía: Ponerme gorra, el pelo me molesta en la cara.

35. Algo que eches de menos: Extraño mucho mi casa en Caracas

36. Le pediría un autógrafo a.... Chris Martin de Coldplay

37. Mi canción del verano: Una mía, Swing

38. Me gustaría hacer una versión de... Hotline Bling de Drake, la partiría demasiado.

39. ¿Cómo ves la industria actual? Creo que va muy rápido: el consumo, el contenido... Hay que estar al día siempre. Está bien, eso ha sanado a la industria; los artistas nos hemos dado cuenta de que cuánto más lúcidos estemos mejor nos va a ir. Eso es lo que me gusta de hoy en día. También creo que hay un mensaje que deberíamos cuidar muchísimo y arriesgar un poco más en la música.

40. Me rehúso a... Dejar la música.