Elle Fanning se desmaya en Cannes por culpa de su vestido

¿Quién dijo que la vida de alfombra roja, cenas y fiestas era fácil? Alguien, seguro que sueña con ellas pero no ha tenido que sufrirlas. No todo es tan de color de rosa como a veces parece. Si no, que le pregunten a Elle Fanning que no lo ha pasado muy bien en una de sus últimas fiestas en Cannes.

Vamos por pasos. La actriz de 21 años es la miembro más joven del jurado que este año premiará las mejores películas en la 72 edición del Festival de Cannes. Así que, con semejante papelón está allí en la ciudad acudiendo a todos los eventos que giran entorno al certamen.

Uno de esos múltiples compromisos incluía una cena organizada por Chopard Trophy a la que acudió también su hermana Dakota Fanning. De hecho fue ella la que acudió a ayudarla cuando una vez comenzada la ceremonia, la joven actriz sufrió un desmayo. En cuanto se desvaneció, como recoge Variety, tanto su hermana como el actor Colin Firth acudieron a socorrerla.

Al parecer, una de las causas del desvanecimiento tuvo que ver con el vestido. Se trataba de un palabra de honor con un ajustadísimo corsé y una falda de tul con apliques florales, de los años 50, diseño de Prada. No podemos poner en duda que iba preciosa y que el vestido es una auténtica joya pero quizás era demasiado ajustado para ella.

/ David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Chopard

El susto no pasó a mayores y la propia Elle acudió a las redes sociales para tranquilizar a todos sus seguidores. “Ups, me desmayé esta noche con mi vestido de fiesta de Prada de 1950 pero todo va bien”, escribió junto a una fotografía en la que podemos verla ya con pijama y con el dedo levantado en señal de que todo va bien.

Y por si quedaba alguna duda, añadió dos hashtag que terminaron de aclarar lo ocurrido: #dresstootight (vestido demasiado ajustado) y #timeofthemonth (momento del mes). Una combinación que no ayudó a que disfrutara de la noche.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elle Fanning (@ellefanning) el 20 May, 2019 a las 3:55 PDT

Pero todo quedó olvidado y Elle ha continuado con su agenda, lo que nos ha permitido verla, por ejemplo, en el estreno de Érase una vez en Hollywood, la tan esperada peli de Quentin Tarantino.

/ Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

No sabemos si su desmayo fue causa del vestido o del estrés que conlleva ser jurado del Festival, pero lo cierto es que a veces olvidamos toda la presión que reciben estas estrellas tan jóvenes. No olvidemos que tiene solo 21 años.