Rosalía, la gran embajadora española en EE.UU. gracias a los Premios Juventud 2019

Producer You Know By ‘Shout-Out’ (El Productor que Siempre Nombran)

Cuando un artista menciona el nombre del productor en su canción.

DJ Luian & Mambo Kingz

Chris Jeday

Gaby Music

Hi Music Hi Flow

Ovy On The Drums

Play-N-Skillz

Saga WhiteBlack

Sergio George

Sky Rompiendo

Tainy

New To The USA, But Big At Home (Nuevo en USA, pero Conocido en Casa)

Artista nuevo en Estados Unidos pero exitoso en su país.

Cazzu

Lali

Paulo Londra

Rosalía

Tini

The New Urban Generation (La Nueva Generación Urbana)

Nuevo artista subiendo en la música urbana.

Amenazzy

Camilo

Dalex

DaniLeigh

Eladio Carrion

Lyanno

Paloma Mami

Rauw Alejandro

Rombai

Sech

The New Regional Mexican Generation (La Nueva Generación Regional Mexicano)

Nuevo artista subiendo en la música regional mexicana.

El Fantasma

Fuerza Regida

Kanales

Lenin Ramírez

T3R Elemento

Regional Roots 2.0 (El Agave de la Música)

Artista que mantiene viva la música del Mariachi.

Alex Fernández

Ángela Aguilar

Christian Nodal

El Bebeto

Pipe Bueno

Reality Show Break-Out Artist (Del Reality al Stage)

Artistas que salieron de un reality show y hoy son estrellas.

Amara La Negra

Cardi B

Carlos Rivera Tini

CNCO

Greeicy

The Traffic ‘Jam’ (Canción para el Carro)

La canción que te mantiene cantando durante las horas del tráfico.

'Aerolínea Carrillo' - T3R Elemento Ft. Gerardo Ortiz

'Baila, Baila, Baila' - Ozuna

'Calma' - Pedro Capó, Farruko

'Con Calma' - Daddy Yankee Ft. Snow

'Ella Quiere Beber' (Remix) - Anuel AA Ft. Romeo Santos

'Mia' - Bad Bunny Ft. Drake

'No Te Contaron Mal' - Christian Nodal

'Reggaeton' - J Balvin

'Reggaeton En Lo Oscuro' - Wisin y Yandel

'Un Año' - Sebastián Yatra, Reik

Can’t Get Enough Of This Song (La Más Pegajosa)

La canción que no puedes dejar de cantar.

'A Través Del Vaso' - Banda Los Sebastianes

'Adictiva' - Daddy Yankee, Anuel AA

'Calma' - Pedro Capó, Farruko

'Con Calma' - Daddy Yankee Ft. Snow

'Créeme' - Karol G, Maluma

'Ella Quiere Beber' (Remix) - Anuel AA Ft. Romeo Santos

'Mia' - Bad Bunny Ft. Drake

'¿Por Qué Cambiaste de Opinión?' - Calibre 50

'Por Siempre Mi Amor' - Banda MS

'Un Año' - Sebastián Yatra, Reik

Singing In The Shower (Ritmo en la Regadera)

Canciones que más disfrutamos en la ducha.

'Calma' - Pedro Capó, Farruko

'Con Calma' - Daddy Yankee Ft.Snow

'Con Todo Incluido' - La Adictiva

'Desconocidos' - Mau y Ricky, Manuel Turizo, Camilo

'El Lujo de Tenerte' - Regulo Caro

'Imposible' - Luis Fonsi, Ozuna

'Me Gusta' - Natti Natasha

'Por Siempre Mi Amor' - Banda MS

'Secreto' - Anuel AA & Karol G

'Sola' - Manuel Turizo

Singer + Songwriter + Composer (Cantante, Compositor, Escritor)

Cantautor que está Hot!

Bad Bunny

Daddy Yankee

Espinoza Paz

Maluma

Ozuna

Can’t Get Enough… (Quiero Más…)

Artista que más consumo en las redes y quiero más de ellos.

Ángela Aguilar

Anuel AA

Bad Bunny

Becky G

Chiquis Rivera

Luis Coronel

Natti Natasha

Nicky Jam

T3R Elemento

Ulices Chaidez

Couples That Fire Up My Feed (Parejas que Encienden las Redes)

'Power couples' que nos cautivan en las redes.

Anuel AA & Karol G

Becky G & Sebastian Lletget

Chiquis Rivera & Lorenzo Méndez

Jennifer Lopez & Alex Rodriguez

Prince Royce & Emeraude Toubia

Scroll Stopper (Me Llama la Atención)

Nos hacen reír con ocurrencias y sus posts.

Bad Bunny

Becky G

Chiquis Rivera

Christian Nodal

J Balvin

Jennifer Lopez

Mau y Ricky

Nicky Jam

Thalía

Will Smith

On The Rise (Camino a la Cima)

Cada día tiene más seguidores en las redes.

Ángela Aguilar

Cierra Ramírez

Isabela Moner

Lunay

Ryan García

Triple Threat (Triple Amenaza)

Influencer que domina los 3 fuertes: plataformas digitales, television y radio.

Baby Ariel

Camila Mendes

Lele Pons

Rudy Mancuso

Sebastián Villalobos

Name A Better Duo (Dos son Mejor que Uno)

Amigos, hermanos o novios que crean contenido con frecuencia.

Catherine Paiz + Austin McBroom

Juanpa Zurita + Rudy Mancuso

Karina Garcia + Mayra Garcia

Niki DeMartino + Gabi DeMartino

Sebastián Villalobos + María Laura

Living Your Best Life (Influencer con Causa)

En honor al influencer que usa su plataforma para una buena causa.

Ana Alvarado

Bella Thorne

Jaden Smith

Juanpa Zurita

Lin-Manuel Miranda

Best LOL Award (Creadores y Comediantes)

Creadores de contenido que nos hace reír en las redes.

Daniel El Travieso

Eric Ochoa (SUPEReeeGO)

Jiapsi Yañez

Mario Aguilar

The Crazy Gorilla

High Fashion (De Etiqueta)

Visten High Fashion para desfile en la alfombra roja.

Daddy Yankee

Maluma

Natalia Jiménez

Ricky Martin

Sofia Carson

Street Style (Siempre Auténtico)

Look personal muy urbano.

Bad Bunny

J Balvin

Jennifer Lopez

Karol G

Nicky Jam

Shoe-Aholic (Apasionado por los Zapatos)

Reconocen la importancia de un buen calzado.

Becky G

Cardi B

Maluma

Paulina Rubio

Wisin

Hair Obsessed (Obsesionado con el Cabello)

Establecen tendencias a través de sus estilos de cabello.

Bad Bunny

J Balvin

Jennifer Lopez

Maluma

Thalía

Sick Dance Routine (Coreografías que me Matan)

Video con bailes que no puedes dejar de imitar.

'Baila, Baila, Baila' - Ozuna

'Caliente' - Lali, Pabllo Vittar

'Con Altura' - Rosalía, J Balvin Ft. El Guincho

'Con Calma' - Daddy Yankee Ft. Snow

'HP' - Maluma

'La Respuesta' -Becky G, Maluma

'Me Gusta' – Natti Natasha

'Pretend' - CNCO

'Punto G' - Karol G

'R.I.P.' - Sofía Reyes, Anitta & Rita Ora

This Is ‘BTS’ (Esto sí es ‘BTS’)

Experiencia tras bastidores en la grabación de un video musical.