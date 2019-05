Amaia y el padre de Beyoncé, juntos en el BIME 2019

La nueva edición de BIME se celebrará durante los próximos 30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre en el BEC! de Bilbao. Como cada año, la organización llevará a algunos de los grandes rostros de la industria de la música para deleitarnos con sus canciones y conocimientos.

Como es de costumbre, BIME ha hecho pública la lista de nombres de los artistas que se subirán al escenario de su festival BIME LIVE. Jamiroquai, Kraftwerk 3D, Amaia, Carolina Durante, Mark Lanegan Band, Michael Kiwanuka, Morgan, The Divine Comedy, Aitor Etxebarria, Banpiro Maitaleak (Mursego + Amorante) y Do Nothing son algunos de los confirmados hasta el momento.

Cartel de BIME LIVE 2019 / BIME

Pero eso no es todo. En las charlas ofrecidas por BIME PRO, encontramos nombres como Joe Rudge, el fundador de The Orchard; el Director de Innovación de Warner Music Group, Scott Cohen; y, atención, Mathew Knowles, el padre y exmánager de Beyoncé, que también es ejecutivo y empresario de la industria. Aunque estos son solo los primeros ponentes en aparecer en la lista de confirmados, que crecerá próximamente.

"BIME PRO inaugurará este año el encuentro de ferias musicales iberoamericanas. En su plan de conectar continentes y acercarse al sector en América Latina, su próxima edición estrenará el encuentro AMCS - Atlantic Music Conferences Symposium, un simpsio que aunará hasta diez feries procedentes de diferentes países iberoamericanos", añade la organización.

Estas jornadas han generado grandes expectativas entre los melómanos, que cada año viajan hasta ellas para alimentar su conocimiento de las grandes voces de este ámbito.

Sin duda, la confirmación de Knowles y de Amaia han marcado un antes y un después en la historia de la organización. Nombres como Nina Kraviz, Aphex Twin, Imagine Dragons y The Chemical Brothers han pasado por el escenario del BIME LIVE.

Y tú, ¿te lo vas a perder? ¡Hazte con tu entrada!