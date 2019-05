Álvaro Soler hace ‘sold out’ en Barcelona y desembarca en Madrid este domingo

Álvaro Soler ofrecerá este viernes 24 de mayo en el Sant Jordi Club de Barcelona uno de sus conciertos más especiales dentro de su Tour Mar de Colores. El artista barcelonés tocará "en casa", rodeado de amigos y de seres queridos, y así se lo ha demostrado el público catalán, que ha agotado todas las entradas para este directo.

Estamos seguros de que el cantante y compositor de éxitos como El Mismo sol, Loca o La Cintura pondrá patas arriba este recinto para dar un show inolvidable y hacer honor a lo que se comenta de él: que sus conciertos son una fiesta brutal.

Mover La Cintura no es una opción con Álvaro Soler. Es, al mismo tiempo, un deber y un derecho al que no vamos a renunciar, por eso, si te has quedado sin ver a Álvaro Soler en concierto, tienes nuevas oportunidades para verlo en el resto de fechas de su gira Mar de Colores. La próxima gran parada es el Wizink Center de Madrid, un espacio emblemático en el que artistas nacionales e internacionales suelen revalidar sus grandes éxitos.

Álvaro Soler estará actuando en Madrid el domingo 26 de mayo, presentando en directo sus últimas canciones: La cintura, Ella, Loca o La Libertad y grandes éxitos como Yo contigo, tú conmigo, Sofía o El mismo sol. Aún quedan entradas para este concierto. ¡Consigue ya las tuyas en Ticketmaster!

El nombre de Álvaro Soler empezó a sonar en 2015, cuando reventó las pistas de baile y los clubes con su canción El mismo sol. Su talento llegó a oídos de la mismísima estrella internacional Jennifer Lopez, que terminó colaborando con él en una nueva versión de este tema y llegando al número 1 en más de 25 países. Con sus siguientes propuestas, entre las que se incluye su segundo trabajo, Mar de Colores, Álvaro se ha consolidado como uno de los artistas más sólidos del panorama nacional.

En los últimos meses supimos por sus redes sociales que el barcelonés había vuelto a componer y a encerrarse en el estudio para dar forma a su nuevo material.