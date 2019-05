“Mi suegra me pilló en plena acción”

En Anda Ya nos ha dejado un poco flipados un email que nos ha llegado a nuestro correo: andaya@los40.com. En él, una andayera nos ha querido contar un momento muy incómodo por el que ha pasado. Y creernos que lo es, hasta el punto que el punto que queremos compartirlo con vosotros.

Ella se llama Inés de Ponferrada y nos dice: “Hola equipo, hace 2 semanas que he sido madre y estoy viviendo una situación bastante incómoda con mi suegro. Cada vez que doy de mamar a mi bebé mi suegro se acerca muchísimo. Esto ya me violenta bastante pero es que encima ayer se puso acariciarle y en lugar de tocar la cabecita del niño lo que estaba tocando era mi pezón… Sé que no se dio cuenta, pero para mí fue súper embarazoso, y no le dije nada para no hacerle daño…Pero ayer volvió a pasar lo mismo y aunque sé que esto pasa totalmente sin que él se entere, no sé qué hacer. ¿Se lo digo a mi chico? ¿Se lo digo yo? ¡No puedo ni mirarle a la cara!”

La verdad que esto no es nada cómodo y debe solucionarse ya con algo suave como: “cuando esté comiendo mejor que no le toquemos que para de mamar” o directamente zanjarlo con él y pedirle que eso no lo haga, porque a veces la familia, la política y la propia, invaden el espacio sin darse cuenta, y se viven situaciones incómodas…

Por suerte, o por desgracia, no es la única que se ha visto en situaciones incómodas con sus suegros. Todos conocemos, o nosotros mismos hemos vivido, alguna historia de un momento incómodo con ellos. ¡Es que parecen que salen hasta por debajo de las piedras!

Y si no que se lo digan a nuestros oyentes, no veas la de historias que nos han llegado. Desde una suegra que pilló a nuestro oyente con los pantalones por las rodillas mientras hacía sus necesidades, o una oyente a la que su suegro la pilló en pelota picada por la casa.

Y no te pierdas porque hay más "dramas suegriles". Paqui de Alcalá de Henares fue pillada con su marido en plena acción porque su suegra se empeñó en varias ocasiones en meter al perro en la habitación con ellos.

Lo de Sandra de Sevilla tampoco se queda atrás… Intentó ocultar que tenía un amante con la mala pata de cruzarse con su suegra por la calle… ¡No veas el zasca que le soltó!

Si quieres de más historias comprometidas con suegros que te harán reír, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

