Dua Lipa celebra los 30 millones de seguidores en Instagram con una foto muy especial

En dos años, Dua Lipa se ha convertido en una de las estrellas pop más reconocidas del mundo. Con solo un álbum a sus espaldas, la artista británica ha coronado las listas de éxitos mundiales: New Rules, One Kiss…¡hasta su temazo con BLACKPINK ha estado entre los hits más escuchados de 2018! ¡Y no es para menos!

Además, Dua Lipa cuida meticulosamente su cuenta de Instagram. La joven de 23 años, como cualquier otra miembro de la Generación Z, es una loca de la red social. Sube todo tipo de imágenes: desde promocionales hasta de fiesta con sus amigas (todavía seguimos acordándonos de aquellas imágenes de su 23 cumpleaños en Ibiza).

Por eso, no nos extraña, que la intérprete de Electricity haya conseguido 30 millones de seguidores este fin de semana. ¡Y es que cada vez son más los usuarios que siguen a la artista a través de Instagram!

Dua Lipa ha querido agradecer a todas aquellas personas que han decidido darle al botón de “seguir” a su perfil. Lo ha hecho con una publicación muy especial donde aparece de pequeñita. ¡Y no puede ser más mona!

En la foto vemos a Lipa con cuatro o cinco añitos, mirando a cámara y con algunos pompones azules por el pelo. Aparece seria, ¡eso sí, los inconfundibles rasgos de Dua ya estaban hace años ahí!

“¡¡30 millones!! Gracias. Feliz de estar viva, de hacer la música que amo con la gente que amo para la gente que amo (como tú)”, ha escrito la joven junto a la publicación.

No es la primera vez que la cantante tira de álbum familiar para subir una imagen a Instagram. Hace unos días, Dua quiso felicitar a su hermana pequeña Rina con una publicación de Instagram muy especial donde veíamos varias fotos de su infancia. ¡Ay, Dua, cómo te gusta ponerte nostálgica!