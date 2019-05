¿Puedes ver esta discusión entre los ‘Supervivientes’ de Telecinco sin sonrojarte?

Aunque 'Supervivientes' suele ser más calmado que 'Gran Hermano' parece que las duras condiciones en las que viven los robinsones les están pasando factura.

Y es que el pasado fin de semana, Carlos Lozano, Dakota y Violeta protagonizaron una bronca tremenda digna de Guadalix, más que de Honduras.

"Quitate la grasa que tienes en tu culo"

Todo empezó cuando Lozano, que está desterrado sin poder hablar con sus excompañeros, bajó de su Palafito para robarles. Algo que, por otro lado, el programa le permite en su normativa.

Cuando la viceversa lo vio, se lo intentó impedir pero él le leyó las reglas y tuvo que acatarlas. Algo que a Violeta no se le da muy bien y poco a poco fue enfureciendo más hasta que se fue contra él para quitarle el machete y soltarle lindezas tales como: "¿Qué haces gilipollas?", "Me daría vergüenza que mi padre fuera así y vendiera lo que fuera por un minuto de televisión" y hasta ironizó con su carrera llamándole con sorna: "Presentador de éxito".

Dakota también se unió a su compañera, al ver que Lozano seguía quitándoles cosas y la boquita de esta última no se quedó atrás. Escuchamos desde "¡que le den mucho por culo a este señor que no para de jodernos desde el principio!", a "eres un come mierda", "viejo verde", "Corre que eres un implantao" y "¡a la puta calle!".

El que tampoco tuvo elegancia fue Lozano que respondió a ambas: "Quitate la grasa que tienes en tu culo, pedazo de gorda", "depílate el bigote y las cejas que pareces un mono", "viejo verde lo será tu padre, imbécil" y "tú siempre serás un parásito. Estás poseída por el demonio", fueron otras de las perlas que nos regaló el programa de televisión.

Vamos, una de las mayores discusiones que lleva la edición, pero sobre todo, de las más bochornosas e imposibles de ver sin sonrojarte.