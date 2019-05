Miley Cyrus se convierte en una Barbie futurista en el nuevo póster de ‘Black Mirror’

No queda nada para que podamos disfrutar de la quinta temporada de Black Mirror. La serie británica, que desde hace dos años pertenece a Netflix, estrena nuevos episodios el próximo 5 de junio. ¡Y no podemos estar más emocionados! Eso sí, seguro que con más de un capítulo nos explota la cabeza y nos quita el sueño.

Si hace unos días la plataforma de streaming lanzaba el tráiler oficial de la temporada, ahora nos ha enseñado algunos posters promocionales. ¡Y sí, vuelve a salir Miley Cyrus!

La famosa cantante luce como una auténtica Barbie del futuro (en su caja y todo) en la foto. Con peluca rosa, ojos azules y un conjunto plateado, Cyrus aparece impresionante. Eso sí, también da un poco de miedo.

La propia cuenta de Netflix ha compartido la imagen de la cantante con el comentario de “Ella es tu nueva mejor amiga”, haciendo referencia al personaje que interpreta. Tal y como os contamos, Miley se meterá en papel de una especie de diva virtual (que ni la de la canción de Don Omar). Pero esto es Black Mirror y, por lo que intuimos, no va a ser todo lo que parece. La imagen de Miley Cyrus es el póster promocional del episodio Rachel, Jack and Ashley Too.

Pero su episodio no es el único que ha tenido imagen. ¡Ni mucho menos! El capítulo protagonizado por Anthony Mackie (Halcón en Los Vengadores), que lleva por nombre de Striking Vepers, ha optado por poner su rostro en grande en dos colores: rojo y azul. ¿Nos estarán dando una pista?

Póster de 'Striking Vipers' / Netflix

Para el capítulo Añicos, han optado por mostrarnos un coche en mitad de un campo. Eso sí, el cielo es un mapa que termina en un punto con “fin de trayecto”.

Añicos / Netflix

Tendremos que esperar para ver los nuevos episodios de Black Mirror. ¿Nos dejarán buen sabor de boca?