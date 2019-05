40 cosas sobre Gazir, la nueva promesa de las Batallas de Gallos

1. Nombre completo: Gabriel Sánchez Poyal.

2. Año y ciudad de nacimiento: 15/12/2001, Oviedo (Asturias).

3. ¿Por qué ‘Gazir’? “Ga” viene de Gabriel y “zir” son las tres últimas letras de “cicatriz” al revés.

4. ¿Cómo fue el momento en que supiste que querías dedicarte al freestyle? Poco a poco me fui interesando más por el mundillo y, sin darme cuenta, me pasaba todos los fines de semana yendo a alguna batalla.

5. ¿Te atreverías a lanzar tus propios temas? Sí, ya tengo alguno en Youtube, aunque a partir de ahora los grabaré de forma más profesional. El que tengo subido está producido muy modestamente.

6. Un género musical que nunca tocarías: No descarto nada.

7. Un artista y una artista favoritos que no pare de sonar en tus auriculares: Muchos. Ahora mismo diría que Khan y SnowThaProduct.

8. Un referente del Freestyle: También muchos. Botta, Skone o Chuty.

9. La música que escuchabas en casa de pequeño/a: Los Beatles. Mi familia lo escuchaba todo el tiempo y se me hicieron pegadizas sus canciones.

10. Una canción con la que estés obsesionado/a ahora: Paper Trails de Joey BadaSS.

11. La que odies escuchar ahora mismo: La de España en Eurovisión no me vuelve loco, pero tampoco la odio.

12. Una batalla tuya que no te guste: Gazir vs Blapin, cuando se dio me parecía brutal, ahora no quiero ni verla.

13. Tu rima improvisada favorita: Me gusta mucho el patrón de “¿por qué toda una ciudad se está riendo de ti?” contra Hardem, o la rima de las Campanas de Notre Dame vs BTA.

14. ¿Y la de otro freestyler? No podría decir solo una, pero por ejemplo la de “soy el mejor freestyler que se ha parido” de Aczino.

15. El músico que está en tu agenda de contactos: Soge Culebra.

16. Si no fueses rapero/freestyler, serías… Mejor estudiante jajaja.

17. Una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos: Black Mirror.

18. Un hobby o un deporte favorito: Baloncesto.

19. Lo que más te gusta de las Batallas: Su magia.

20. Lo que menos: La toxicidad de cierto sector del público.

21. Una palabra que te define: Ilusión.

22. La red social que más te engancha: Instagram.

23. La red social que más pereza te da: Facebook.

24. La persona con la que más mensajes has compartido en Whatsapp: Mis mejores amigos.

25. Algo que NO soportas, que te pone enfermo/a: Que me mientan.

26. Una frase que te repites mucho: “Ahora mismo me pongo a estudiar”.

27. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Me preocupo mucho por saber la razón de la existencia y qué hay tras ella.

28. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o TV favorito? Bart y Homer Simpson.

29. Una película (o varias) que te defina: Simbad, La Milla Verde o Interestelar.

30. Algo que se te da FATAL: Las manualidades.

31. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado/a ahora mismo: Con la serie Death Note y con la EvAU.

32. Tu personalidad (eres calmado/a, hiperactivo/a...): Tengo momentos de bastante hiperactividad.

33. Un juguete (o juego) de infancia que recuerdes: Los cromos de Pokémon.

34. Lo que echas de menos: Los cromos de Pokémon.

35. Algo de lo que te arrepientas: No haberme esforzado más en ciertos momentos importantes.

36. Tu palabra favorita: Energía.

37. Una manía: En las batallas, tengo la manía de no parar de beber agua mientras no rapeo.

38. Tatuajes: Me gustan pero aún no tengo ninguno.

39. Un placer oculto: Los dibujos animados.

40. Si pudieses elegir el siguiente gallo al que te enfrentas, ¿cuál sería y por qué? El siguiente no sé, pero me gustaría una batalla con Blon, porque las primeras batallas que vi en mi vida fueron suyas y le admiro mucho.