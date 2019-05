Miley Cyrus se posiciona en la guerra entre Cardi B y Nicki Minaj

Este 31 de mayo Miley Cyrus lanzará su séptimo álbum de estudio, She is coming. Durante las últimas semanas no ha dejado de publicar imágenes bajo el hashtag con el título de este nuevo trabajo. Cada vez está más cerca y poco a poco vamos conociendo detalles.

Ya ha desvelado la portada, una fotografía de la jovencísima Gray Sorrenti, hija del fotógrafo de moda Mario Sorrenti que fue el que firmó las famosas fotos de Kate Moss con Calvin Klein en los 90.

La podemos ver con una camiseta en la que podemos leer ‘never mind the bollocks’ lo que nos recuerda al título del disco de los Sex Pistols y cuya traducción literal sería algo así como ‘no importan los cojones’. ¿Será una declaración de intenciones?

Está claro que Miley, por mucha mujer casada que sea ahora, no ha abandonado su carácter provocador y buena prueba, aparte de esta portada, son los vídeos que ha compartido en redes donde la vemos rebozarse en comida de una manera que habrá despertado el morbo de más de uno.

En cuanto a lo musical, en un stories habló de Bad Karma, una de las canciones que encontraremos en el disco y en la que están involucrados Mark Ronson y Angel Olsen.

No es la única canción sobre la que ha dado pistas. De hecho, el pasado fin de semana estrenó tres canciones inéditas que, presumiblemente, formarán parte de este nuevo disco. Se llaman Mother’s daughter, D.R.E.A.M. (drugs rule everything around me) y Cattitude. Esta última es la que más polémica ha levantado.

En la canción hay un verso en el que dice: “Te quiero Nicki, pero escucho a Cardi”. Y claro, han bastado estas pocas palabras para entender que se ha posicionado en la guerra abierta entre estas dos raperas, Nicki Minaj y Cardi B.

No podemos olvidar que la mujer de Liam Hemsworth también tuvo sus más y sus menos con Nicki, en 2015, cuando Miley insinuó en una entrevista que la rapera no era lo más educado del mundo. Un comentario que luego le restregó en la cara en los Video Music Awards de MTV en los que ella era anfitriona.

Tal vez para quitarle hierro al asunto, a continuación publicó varias imágenes y vídeos con frase del mismo estilo que incluían: “Te quiero Selena pero escucho a Demi” o “te quiero Miley pero escucho a Hannah”.

Está claro que cuando Miley se trae algo entre manos es complicado no hablar de ello porque siempre suele haber alguna polémica por medio.