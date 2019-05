El bulo sobre Aitana: no es votante de Vox y tampoco homófoba

Aitana se ha convertido en la nueva víctima de los bulos que circulan por redes sociales. Desde hace varias semanas se están moviendo por Twitter e Instagram varias capturas en las que aparece la cantante de Teléfono con mensajes ofensivos contra la comunidad LGTBI y los musulmanes, entre otras cosas.

Estoy en la playa y se me ha puesto al lado una familia musulmana. Huelen verdad, de verdad, no lo soporto

Me he tenido que poner los cascos porque mi abuela se ha caído y no deja de gritar la asquerosa

¿No estáis un poco hartas de que el hospital esté siempre colapsado por inmigrantes?

Que lleve este vestido no significa que apoye a las fag*tas. Ya sabéis quee stoy afiliado a Vox