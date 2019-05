Kit Harington, ingresado en una clínica por “asuntos personales” derivados de ‘Juego de tronos’

Kit Harington está ingresado en un centro de rehabilitación desde unas semanas antres de la emisión del final de 'Juego de tronos'.

El actor que daba vida a Jon Nieve en la ficción de HBO "ha decidido utilizar esta pausa en su agenda para trabajar en algunos asuntos personales", ha comunicado su publicista en una declaración a Variety.

Un retiro para el estrés y el consumo de alcohol

Durante el último mes, Harington está en un centro de retiro de lujo en Connecticut para someterse a un tratamiento contra el estrés y el consumo de alcohol en un retiro de lujo en Connecticut.

(¡Cuidado SPOILERS!)

En el documental "Last Watch" que estrenó la propia HBO ya se insinuaba el estrés al que había estado sometido el actor británico al conocer el desenlace de la ficción en el que su personaje debía matar a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

Si yo he llorado tras ver la primera reacción de Kit Harington tras enterarse de que Jon mataría a Daenerys, vosotros también.

pic.twitter.com/fBxh4TeWCp — Chuck Pastrana 🎥 (@ChuckPastrana) 27 de mayo de 2019

"Ese fue un momento en que empecé la terapia y comencé a hablar con la gente", confesó el actor en una entrevista a Variety. "Me había sentido muy inseguro y no estaba hablando con nadie".

"Cuando te conviertes en el protagonista de una serie es jodidamente aterrador"

Al parecer, la ansiedad de Harington empezó cuando Jon Snow obtuvo cada vez más protagonismo: "Mi periodo más oscuro fue cuando Jon murió y resucitó. Realmente no me gustó el enfoque de toda la historia que se centró en Jon. Cuando te conviertes en el protagonista de una serie y es una serie con tanto poder, el foco en ti es jodidamente aterrador".

El actor confesó que ese "no fue un buen momento en mi vida (...) Sentí que tenía que sentir que era la persona más afortunada del mundo cuando en realidad me sentía muy vulnerable. Pasé un mal momento en mi vida por ahí, como creo que mucha gente lo hace en sus 20 años ".

En otra entrevista con Esquire dio más pistas sobre su estado: "El último día de rodaje, me sentía bien, luego fui a hacer mis últimos disparos y comencé a hiperventilar un poco (...) hasta que me rompí. Fue este ataque de alivio y pena por no poder hacer esto de nuevo (...) Pero lo más extraño fue cuando salimos del set y empezamos a quitarnos la caracterización. Sentí que estafaba al personaje".