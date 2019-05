Mira la lista de lo que ve Dwayne Johnson (La Roca) en Netflix

Dwayne Johnson es uno de los actores mejor pagados del Hollywood actual, pero también es uno de los productores de sagas de lo más taquilleras y su trabajo detrás de las cámaras va camino de superar al que tiene delante. Es por ello que no nos extraña nada que sea un ávido consumidor de contenidos en plataformas de streaming como la popular Netflix.

El propio Johnson ha compartido una fotografía en Instagram en la que se puede ver todo lo que consume en sus atracones de contenidos audiovisuales a través de la plataforma estadounidense.

Series de televisión, películas animadas, stand up comedy... Todo tiene cabida en el mundo de un actor que es mucho más que una montaña de músculos como él mismo se ha ido encargando de demostrar a lo largo de su carrera.

Si en el píe que acompaña a la foto admite haber disfrutado de Fire at the maternity room, un monólogo de humor de Anthony Jeselniks, en la fotografía se puede apreciar que la plataforma y su logaritmo le recomiendan series como Easy, Our Planet, Dirty Money o Murder Montain.

Y tú, ¿distingues alguna otra de las favoritas de La Roca? ¿Compartes alguna con él?