‘Western Stars’: El nuevo disco de Bruce Springsteen en 5 claves

Bruce Springsteen ha vuelto. Tras cinco años sin nuevo material, The Boss publicará este 14 de junio Western Stars, sin la E-street Band, que ya es el decimonoveno en su discografía. Cuenta con 13 nuevos temas, de los que ya habíamos escuchado Hello sunshine y There goes my miracle, producidos por Ron Aniello y el propio Springsteen consiguiendo un ritmo firme y constante que apuesta por la cara más intimista del cantante.

Pero, ¿cómo es el nuevo trabajo del ya considerado icono de la música rock? Te lo contamos en 5 claves:

1- Letras amables.

Springsteen ya avisó de que este disco hablaría de esos personajes a los que tanto le gusta cantar. Aunque su temática se incline hacia el concepto estadounidense de desierto y carretera (véase Hitch Hikin' o The Wayfarer, por ejemplo), The Boss muestra una templanza con la que no es difícil empatizar. Canciones de contenido aparentemente sencillo con el que, nota a nota, el mensaje se capta rápido: Esperanza, soledad, madurez y vuelta a casa.

/ Cortesía de Sony Music

2- Mucha cuerda.

Aunque para este disco se haya rodeado de más de 20 músicos, las cuerdas predominan en la mayoría de canciones. Cada tema nos da el resultado que el artista ha proyectado desde el principio de su carrera: Él y la guitarra. Esta decisión de composición fue, seguramente, una por las que el propio artista considera este trabajo como "una pequeña joya".

3- Disco homogéneo.

Western Stars es uno de esos discos cuyo paso de las canciones consigue la unidad perfecta para que, aún disfrutando canción a canción, no haya contrastes demasiado fuertes al escucharlo. La madurez lírica del cantante se traduce directamente en unas melodías pausadas, tal y como el transcurso de un viaje tranquilo, acordes a lo que -¿indirectamente?- quiere expresar.

4- Deja las expectativas puestas en el directo.

Aunque parezca un disco tranquilo, todo apunta a que canciones como There goes my miracle o Moonlight Motel pueden llegar a ser auténticas experiencias si The Boss las interpreta encima del escenario. Aunque eso, a estos niveles de carrera, no suponga ninguna sorpresa.

5- Esencia del Boss reforzada.

13 canciones, 13 ocasiones únicas en las que Bruce nos recuerda que aunque este sea uno de los experimentos más peculiares de su discografía, él fue, es y seguirá siendo Bruce Springsteen. Melodías atemporales, tranquilas pero potentes y con un toque country que hacen que el intérprete de Born in the USA parezca volver en su momento más enérgico, aunque con más de media década de carrera a sus espaldas.