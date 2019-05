Taylor Swift revela lo que le ocurre mientras duerme

Taylor Swift ha ocupado las portadas de todos los medios en los últimos días. Tras lanzar pistas de su nuevo álbum, la cantante ha visitado The Ellen Degeneres Show para pasar un buen rato. Pero lo que tanto sus seguidores como la propia Ellen desconocían es que descubrirían uno de los mayores secretos de la artista.

En un reto, la presentadora le lanzó la pregunta de "Si no puedes dormir por la noche, ¿qué haces?", a lo que Swift le respondió "Bajo y hurgo en la cocina para comer cualquier cosa que encuentre". Aunque su respuesta no acabó ahí.

"No es propio de un ser humano sino de un mapache entre la basura. A la mañana siguiente bajamos y nos quedamos como "¿Qué ha pasado aquí?" y yo no me acuerdo", continúa. "No es voluntario".

¡Menudo lío! Al menos Taylor es consciente y no se lleva un buen susto cuando se encuentra con su cocina puesta patas para arriba. Ahora sus seguidores han podido conocer una nueva curiosidad de su artista favorita, y hemos de admitir que les ha dejado boquiabiertos.

La intérprete de ME! se prepara para su próximo álbum, del que sus seguidores han podido descubrir el título. Esta colaboración con Brendon Urie de Panic! at The Disco llenó de purpurina y unicornios las listas de éxitos, dando comienzo a una nueva era musical para Taylor. No obstante, esta etapa llegará oficialmente con el lanzamiento de este nuevo disco del que aún desconocemos su fecha de estreno.