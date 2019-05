Los grandes logros de Maluma, Alicia Keys y Beret esta semana en la lista

Todas las semanas la lista nos depara muchas cosas dignas de mención, pero en esta ocasión son tantas que no sabemos por dónde empezar. Obviamente, ninguna es tan espectacular como el histórico debut en el número 1 de I don’t care, el tema de Ed Sheeran y Justin Bieber. De este modo se convirtieron también en la entrada más fuerte. No tan portentosa fue la irrupción de Maluma en el #23 con HP, aunque ciertamente también digna de elogio. Dani Fernández (#34) y Zara Larsson (#39) fueron las otras incorporaciones al chart.

Deberíamos mencionar también la importante subida de Pedro Capó, Alicia Keys y Farruko con Calma (Alicia remix), que tras un salto de cuatro posiciones ya está en el #10. Y el récord de permanencia de Beret, a quien el número 37 le ha traído suerte esta semana: es la posición que ocupa con Lo siento, y las semanas que lleva con nosotros. Un Beret que mantiene su doblete (Te echo de menos está en el #20), aunque para dobletes el de J Balvin, que está en el #2 y en el #4 con Say my name y Con altura, respectivamente. En el vídeo de arriba, Tony Aguilar te amplía detalles.