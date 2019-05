Los protagonistas de 'Friends' tampoco se olvidan de 'Friends'

Joey, Rachel, Chandler, Ross, Monica y Phoebe han formado parte de la vida de millones de personas alrededor del mundo. Friends caló muy hondo en la historia de la televisión desde su nacimiento en 1994. Tanto que incluso sus protagonistas, 25 años después, no consiguen olvidarla.

Durante los pasados años, circularon algunos rumores que señalaban la mala relación entre ellos, pero las redes sociales han demostrado todo lo contrario.

Sin ir más lejos, Courteney Cox, quien interpreta a Monica, ha compartido varias imágenes en la que deja clara su fantástica relación con sus compañeros.

Y lo ha hecho en varias ocasiones. En una de ellas, incluso, desveló un secreto que sorprendió a los seguidores de la serie. "La foto en la que los seis fuimos a Vegas sin saber todavía que éramos F.R.I.E.N.D.S. #amoaestoschicos", dice la foto.

Aunque, sin duda, Lisa Kudrow (Phoebe) es con quien ha conseguido conectar aún más con el paso del tiempo.

Aunque tampoco se olvida de su querida "Rachel".

Pero el recuerdo de Friends ha viajado hasta los escenarios de la mano de algunos de los artistas más reconocidos de la industria. Eso sí, siempre con la compañía de sus protagonistas. Así ocurrió en agosto de 2015, cuando Lisa interpretó junto a Taylor Swift el mítico tema de Smelly Cat en uno de los conciertos de su gira mundial.

Otro que tampoco puede olvidar una de las etapas más exitosa de su vida es Matt LeBlanc, o "Joey" para muchos. En noviembre de 2017, el actor compartió una imagen del capítulo de la serie que se emitió en el Día de Acción de Gracias. En él, Monica introduce su cabeza en un enorme pavo que, posteriormente, iba a ser cocinado. El susto de Joey al verla fue inminente. "Feliz Día de Acción de Gracias", decía la foto.

Ver esta publicación en Instagram Happy Thanksgiving Everyone. Una publicación compartida de Matt LeBlanc (@mleblanc) el 22 Nov, 2017 a las 4:58 PST

Sin duda, esta publicación revolucionó las redes sociales pero, sobre todo, inundó de nostalgia a los seguidores de la serie.

Otra imagen que lo consiguió fue la que publicó David Schwimmer (Ross) en su cuenta de Instagram. En ella muestra dos míticas escenas de esta producción noventera, en la que su personaje y Joey descansan en un sofá. "Seguro que podría echarme una siesta ahora. ¿Dónde está Matt LeBlanc cuando le necesitas?".

No pienses que íbamos a olvidarnos de Rachel Green. Aunque sea una de las dos protagonistas de la serie que no cuenta con perfiles en las redes sociales, sí que también ha estado presente en el recuerdo. Hace un tiempo, Courteney compartió un vídeo en el que grababa el edificio que suele aparecer entre escena y escena en los capítulos de la serie, añadiéndole incluso su sintonía. Pero lo cierto es que fue idea de la propia Jennifer Aniston. "Estaba visitándola en su casa y me pidió que lo subiera para ver qué pasaba, ya que ella no tiene Instagram", explicó Cox en una entrevista.

Del único que no tenemos noticia es de Matthew Perry (Chandler), que tampoco es un usuario activo de las redes sociales, aunque no tenemos ninguna duda de que también adora a sus compañeros.

Si ellos no pueden superarlo, ¿cuándo lo haremos nosotros? Quizás un café en Central Perk lo solucione.