La difícil relación de Lighthouse Family con 'High', su mayor éxito

High fue el mayor éxito de Lighthouse Family, pero probablemente fue la canción más difícil de escribir. "Me llevó ocho meses completarla", ha contado Paul Tucker. Se sentía presionado, atravesaba un momento bajo en su vida y las musas se resistieron en aparecer hasta el último minuto. High describe "una situación muy incómoda", pero también es como "poner un cielo azul sobre tu cabeza".

Fue el segundo single de Lighthouse Family que llegaba al nº 1 en los40. Cinco meses antes, el dúo británico había conseguido la máxima posición de la lista con la versión remix de Raincloud (31/01/1998). El single de Lighthouse Family debutó en el nº 16 de la lista de LOS40 Y continuó su camino ascendente a lo largo de siete semanas y el 30 de Mayo se posicionó en el nº 1.

La formación de Newcastle, integrada por Tunde Baiyewu (vocalista) y Paul Tucker (teclista), ya se había consolidado en Europa con su debut Ocean drive (1995), del que se vendieron 1,8 millones de copias solo en Reino Unido (seis platinos). Respecto al papel específico de cada uno de ellos en el proceso de creación, Tucker aseguró': "High la escribí yo casi toda. A menudo yo escribo la melodía, aunque Tunde tiene un fantástica sensibilidad melódica, es sorprendente. En 'High', por ejemplo, la melodía y el puente son de Tunde, pero en general yo escribí toda la letra".

La canción está considerado un clásico con un atractivo imperecedero. Sin embargo, Tucker no sabe por qué: "…realmente no puedo contestar a eso. Para mí, hay un tipo particular de canciones que son mi 'Santo Grial' y que siempre intento hacer. High es una de esas canciones..." Paul Tucker escribió el tema en un momento bajo de su vida: "Un montón de canciones que escribo, particularmente 'High' y 'Ocean drive', las escribo para mí mismo. Cuando tú estás en un momento bajo de tu vida puedes escribir música que te hace sentir mejor, que te hace superar situaciones difíciles. Eso es lo que estas dos canciones fueron para mí, canciones que ponen un cielo azul sobre tu cabeza. Cada vez que escribo una canción, eso es lo que intento hacer, intento escribir un 'High' o una 'Ocean drive'. No puedes siempre conseguirlo".

Lighthouse Family - 'High'

La más difícil de escribir

La presión fue una de los factores que influyeron a la hora de escribir High. Según Paul Tucker: "Cuando hicimos 'Ocean Drive' no había presión, no habíamos vendido ningún disco, así que nadie esperaba nada. Pero con el segundo había mucha gente pendiente. Particularmente cuando escucharon lo que hice en 'High', me decían 'esto es enorme, esto es potente, esto es un éxito, es el hit del disco'… ¡y ni siquiera había terminado de escribirlo!. Así que, inmediatamente, yo estaba bajo esta enorme presión"

Lighthouse Family empezó a grabar su segundo álbum cuando High no estaba todavía escrita: "Empezamos a grabar 'Postcards from heaven' en marzo de 1997 y fuimos a Miraval en Francia para empezar a grabarlo. Estuvimos allí hasta junio y todo el tiempo yo estuve sentado en la habitación con una hoja de papel en blanco intentando escribir 'High' y volviéndome loco con ello. Todo el mundo decía constantemente '¿Ya lo has hecho?', y yo no lo había hecho".

La letra de High se resistió hasta el último minuto: "Entonces, ellos se llevaron la grabación a Londres, a SARM West, que es el estudio de Trevor Horn en Notting Hill, y grabamos la segunda batería de canciones… después pasé unas pocas semanas en Niza, yo solo, con una hoja de papel en blanco. Tenía que hacerlo. Tenía que estar solo para escribir la letra… volví a Londres para trabajar en SARM otra vez. Llegó el último día de grabación. Habíamos grabado todas las cosas del álbum excepto la parte vocal de Tunde en 'High'. Era el último trabajo que tenía que hacer y yo todavía no había escrito la letra. Seguía sin haberla escrito. La noche anterior escribí 'When you're close to tears remember someday it'll be over'. Así es como me sentía. ¡Quería terminar ya!. A continuación, todo encajó. 'High' es realmente la descripción de una situación muy incómoda".