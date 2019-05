Bad Bunny comenta la portada del nuevo single de Rosalía

Rosalía nos sorprendía con el anuncio de nuevo single justo cuando se cumple un año de Malamente, el tema que la ha convertido en una artista reconocida, admirada y muy popular no sólo en nuestro país sino al otro lado del charco.

Desde que ese tema empezó a cobrar fuerza, su carrera no ha dejado de darle alegrías y logros conseguidos. Y no ha sido más que el principio porque la cosa sigue y ella lo tiene muy claro.

“Hoy hace un año que mi vida cambió con este tema que me permitió conectar con tantas personas… Fue gracias a mis amigos y mi familia que puede emprender El mal querer”, recordaba sobre el inicio de su aventura.

“Aún no puedo creer que haga solo un año cuando por poco me moría de los nervios porque estaba arriesgándolo todo por este proyecto”, confiesa sobre lo nada fácil que fue emprender este camino sin la certeza de que la cosa fuera a salir bien.

Reconoce que este año lo ha dado todo para estar donde está. “Ha sido un año en el que he intentado no dejar escapar una sola oportunidad y trabajar durísimo. Y estoy super agradecida por todo lo que me ha venido y todas las personas que me han ayudado. Cada día que pasa doy las gracias de teneros apoyándome. Mi música, ni nada esto, tendría sentido sin vosotros”, terminaba diciendo en un texto que ha querido compartir en sus redes.

Un texto que llegaba acompañado con la portada de su nuevo single, Aute Cuture. Una portada en la que ella es la protagonista dando visibilidad a ese estilo tan personal. Bad Bunny es uno de los que no ha dudado en escribir un comentario: “ejjjj too taaaa encendioooo”. Ya veremos si vuelven a avivarse los rumores sobre una relación entre ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 29 May, 2019 a las 9:01 PDT

Y no ha sido el único. Está claro que Rosalía ha calado en todo tipo de gente y no hay más que ver los que comentan sus post para corroborarlo. Estos son algunos de los mensajes que le han dejado en Instagram.

El Guincho: Amén grrrl

África (concursante de OT): Te lo mereces todo.

Belén Esteban: Me encanta.

Leslie Grace: Yesssss.

Rozalén: Vamooooossss!!!! Esto acaba de empezar.

Ana Torroja: Eres grande, no solo porque tienen un talento fuera de serie, sino porque además eres una trabajadora incansable y te mereces todo lo bueno que te está pasando. A seguir!!!

Mario Jefferson: No siempre ocurre eso de que el esfuerzo tiene su recompensa, pero cuando sucede…me alegro hasta yo como si fueses mi prima. Enhorabuena!!!