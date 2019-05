Víctor Manuel sugiere gira con Rosalía en el funeral de Ana Belén

La semana pasada Movistar+ estrenó El cielo puede esperar, un formato de programa que nos invita al funeral de algún personaje relevante de la cultura de nuestro país. Suena raro decirlo por el contexto, pero nos resultó divertido estar en el de Leiva y con Ana Belén, tenemos que confesar que hemos vuelto a disfrutar.

Y es que los funerales, a partir de ahora, tendrán otro significado para muchos que ya se han enganchado a este programa que nos deja grandes momentazos. En el caso de Ana Belén, su afición por las causas perdidas ha acabado con ella y, como no podía ser de otra manera, en su despedida, no han faltado grandes artistas del cine y de la televisión.

Las casualidades de la vida han hecho que la cantante llegase al limbo el mismo día de su cumpleaños. “La niña prodigio, musa de la Transición y novia de España”, como muchos se empeñaron en señalar, eligió Let it be, de los Beatles, como la canción que tenía que abrir este momento único.

Luego llegaron momentos especiales que hemos resumido en estos 7.

#1. La traición de Víctor Manuel

Uno podría pensar que uno de los más afectados en el funeral de Ana Belén sería su pareja, Víctor Manuel con el que lleva casi 50 años de relación.

Pero lejos de mostrarse afectado, cuando Gran Wyoming le preguntó qué iba a hacer ahora que se había muerto y le había dejado colgado con la gira que tenían cerrada, él lo dejó claro, “ya he hablado con Rosalía”.

#2. El primer amigo

Víctor Manuel tuvo que escuchar la confesión de Miguel Ríos, el primero en hablar en el funeral de que el rockero había sido el primero en el caso de Ana Belén. Fue él el primero que la conoció cuando le llamaron para hacer la música de Zampo y yo.

“Ella siempre contaba que yo la llevé a su primer concierto de rock cuando aún era una niña. Fue el debut de Los Bravos en el teatro de la Zarzuela, un matinal. Ella se tomó un zumo y yo otro, pero más cargado”, recordó entre varias anécdotas.

“Cómo fardé yo aquel domingo, por favor”, recordaba ella desde el limbo.

#3. Funeral de Estado

“Este funeral es una mierda, el funeral de esta mujer tenía que ser un funeral de Estado”. Así de rotundo empezó su discurso Antonio Resines. “¿Cómo se llama esta chica que cantan ahora todos los millenials, que sois todos unos desgraciados? Rosalía, que si malamente, malamente…¿no os dais cuenta de que Ana Belén es más famosa que la reina?...¿qué la reina?... que las dos reinas”, añadió.

Y después de dejar claro lo que pensaba, recordó alguna de las escenas íntimas que grabó con ella cuando hacía de su mujer en las películas. “Yo estaba en la cama y se abalanzaba sobre mí, había una conversación, algún besito…”, recordó sobre el rodaje de Sé infiel y no mires con quién, “que te vas a besar con la novia de España, ¿qué hacemos?...pues nada, habrá que repetir hasta que salga bien…16 veces”.

#4. Las puyas de Gran Wyoming

Nada de discursos ñoños, que ya sabemos que en este programa gustan del humor negro. Y para bordarlo estaba Gran Wyoming que no dejó títere con cabeza. A Javier Gurruchaga le dijo que era el único que se atrevía a presentarse “con la cara más blanca que el propio muerto”. De María Barranco recordó su película Tu novia está loca, “la rase que más le han dicho a tus exparejas desde entonces”, señaló.

Tampoco se libró Fernando Colomo al que recordó que por muy buen director de cine que sea, no le han nominado ni una sola vez a los Goya, “ni siquiera el honorífico, que ya tienes edad”.

Señaló que en cuanto a los músicos, estaban presentes Víctor Manuel y Miguel Ríos pero que Joan Manuel Serrat estaba ausente porque se encontraba de gira en Sudamérica, “lo cual demuestra que era el mejor de los cuatro”.

También recurrió a las anécdotas personales. “El día de mi cumple, me hicieron una fiesta. Yo no sé por qué fue ni quién la invitó, pero se ponía a cantar y cantar y cómo desafinaba la perra. Porque claro, mucho rojerío, pero como no había panoja no se tomó interés”.

#5. Amigas para compartir orfidales

María Barranco es una de las mejores amigas de Ana Belén y no podía faltar en su despedida. “Yo quería ser Ana Belén”, le decía la actriz a su madre cuando era solo una adolescente. Y aunque ella le decía que no le llegaba ni a la altura de los zapatos, ella no cesó en su empeño.

“Nos hicimos amigas, más que amigas, hermanas y hemos compartido muchas cosas, muchas manifestaciones, el no a la guerra…”, recordaba Barranco. Y claro, no pudo evitar contar su anécdota de los orfidales que compartieron un día antes de ir al Congreso.

“Nos hemos reído muchísimo”, aseguraba la fallecida.

#6. La muerta de Alcalá

Otro de los que subió a decir unas palabras fue el escritor Edu Galán que no dudó en referirse a Ana Belén como “la muerta de Alcalá”. Recordó el día que la conoció “en una comida, cómo comía jamón, no dejaba pasar el plato a nadie. No me acuerdo de qué hablamos, ni de nada más, solo de que me rozó el codo y no me lo he vuelto a lavar desde entonces”.

Aseguró que “debajo de ese aspecto de actriz, de diva, había una punkie”. Aunque aseguró que los vivos necesitan dinero para vivir y que ahora que no estaba sería buen momento para plantearse gira con holograma, “Víctor en vivo y Ana no tanto”.

#7. Adiós con música

Como no podía ser de otra manera, hubo música en el funeral, en esta ocasión gracias a Zahara, que le puso música a su discurso de 2017 cuando recibió el Goya de honor. Rozalén, que hizo una versión de Peces de ciudad de Joaquín Sabina y Pancho Varona que cantó ella en varias ocasiones y Sole Giménez que cerró el funeral con una de sus canciones, Qué será.