Ana Guerra y Roi Méndez se marcan un mash-up de ‘Shape of you’ y ‘Lo Malo’ impresionante

La Praza de Quintana en Santiago de Compostela disfrutó este jueves noche de una serie de actuaciones que nos dejaron muchas sorpresas. Tony Aguilar fue el anfitrión en este evento que buscaba sumarse a las celebraciones de las fiestas de La Ascensión. Fueron desfilando por el escenario de LOS40 Pop Santiago artistas como Ana Guerra, Roi Méndez, Dani Fernández, Ana Mena o Nil Moliner.

No cabía un alfiler en la plaza y no era para menos porque la noche prometía y no defraudó. Sin duda, uno de los grandes momentos de la noche fue cuando Ana Guerra y Roi Méndez, viejos amigos de la Academia, demostraron, una vez más, la buena química que hay entre ellos.

Un día antes ya podíamos sospechar algo cuando la canaria le preguntó directamente a su amigo, vía twitter, “¿cantamos algo mañana?”. Él no dudaba en contestar: “Bailamos la negra tiene tumbao”. Está claro que el gallego se sentía muy cómodo con esta presentación en casa.

Como ya han hecho en otras ocasiones, quisieron ofrecer algo juntos y no dudaron en marcarse un mash-up con dos super temazos, Shape of you de Ed Sheeran y Lo Malo. Él a la guitarra y los dos cantando con el coro de todos los allí presentes que no podían dejar de grabar y aplaudir ante la sorpresa que les habían regalado.

Ana y Roi han sorprendido en Santiago con un mash-up de ‘Shape of You’ y ‘Lo Malo’, y nos ha parecido brutal 🤩🤩 #Los40PopSantiago pic.twitter.com/nXpzXGsUJ8 — CLUB OFICIAL | Ana Guerra (@AnaGuerraCFO) 29 de mayo de 2019

Y parece que a Roi, eso de compartir escenario le pone un montón porque además de Ana Guerra, también quiso compartir un momento único con su amigo Dani Fernández. El triunfito y el ex Auryn se marcaron una versión, a la que pocos reparos podemos poner, de La llamada de Leiva.

No fue la única sorpresa relacionada con los triunfitos que disfrutaron los gallegos. Sabela también tomó el micrófono para dejarnos una impresionante versión de El sitio de mi recreo de Antonio Vega. Puro sentimiento.

También hubo momentos más desenfados que invitaban a no parar de bailar como cuando Ana Mena demostró lo empoderada que está sobre el escenario donde presentó su nuevo single, El Chisme.

/ Óscar Corral

Está claro que el ambiente que se vive en estos eventos deja una sensación de buen rollo en el público y, también entre los artistas que se vienen arriba y crean una especie de comunidad de artistas para la diversión.

Parece que esto de las after party tras los eventos de LOS40 empiezan a ser como los de Vanity Fair tras los Oscar, salvando las diferencias.