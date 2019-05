Katy Perry publica un adelanto del videoclip de ‘Never Really Over’

El comeback de Katy Perry se producirá en tan solo unas horas. Y es que la estrella del pop regresa este mismo viernes a la musica con el lanzamiento de su nuevo single: Never Really Over.

El anuncio lo hizo la propia artista hace tan solo unos días con una publicación en Instagram donde aparece espectacular con su melena rubia al viento. La noticia hizo saltar todas las alarmas y también despertó la curiosidad de los fans de la cantante. ¿Será este nuevo material una continuación de Witness? ¿Volverá a sus orígenes?

Desde Universal Music ya nos dijeron que "es muy ella en sus inicios", pero de momento esto es todo lo que sabemos…o casi todo. Y es que pare cebar el lanzamiento de la canción, Katheryn Elizabeth Hudson ha estrenado en Youtube el tráiler oficial del videoclip de Never Really Over.

Adelanto del nuevo videoclip de Katy Perry

En este adelanto no se escucha absolutamente nada del tema, pero sí podemos hacernos una idea de lo que será el vídeo, con un tono desenfadado y colorista. En cuanto a la historia todo parece indicar que veremos a una Katy Perry aislada entre la naturaleza en un retiro espiritual un tanto peculiar.

¿Y KP5 pa’ cuando?

Lanzando Never Really Over por estas fechas solo puede significar una cosa: la cantante quiere que su nuevo single sea uno de los grandes temazos de este verano. Lo que todavía no se ha confirmado es si este sencillo formará parte de su quinto trabajo discográfico.

Por el momento vamos a contar las horas para escuchar el que se postula ya como uno de los hits de la época estival. ¿Conseguirá Katy volver a lo más alto de las listas de éxitos? ¡Hagan sus apuestas!